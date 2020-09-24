الأخيره

أنغام وتامر عاشور يحييان حفل العروس

صحيفة البلادaccess_time7 / صفر / 1442 هـ      24 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – خالد بن مرضاح

تشهد جدة اليوم الخميس حفلا بمناسبة اليوم الوطني، يحييه كل من الفنانة أنغام وتامر عاشور وذلك بمدينة الملك عبد الله الرياضية الجوهرة ، فيما تشهد الرياض حفلا للفنان ماجد المهندس”المبرنس” بمركز الملك فهد الثقافي.

وكانت مدينة الملك عبد الله الرياضية قد شهدت أمس حفلا أحياه كل من عبادي الجوهر وداليا مبارك، كما غنت يوم أمس الأول، الفنانة الإماراتية أحلام في مدينة الملك عبدالله الرياضية، فيما شدا الفنانان راشد الماجد، وأصيل أبو بكر بالصالة الخضراء في الدمام .

يذكر أن الجهات المنظمة للاحتفالات أصدرت بيانا جاء فيه، أنه بعد مراجعة الاحترازات الصحية وحرصا على سلامة الجمهور، فقد تقرر تقليص عدد حضور حفلات اليوم الوطني،

صحيفة البلاد

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