أنغام وتامر عاشور يحييان حفل العروس

جدة – خالد بن مرضاح

تشهد جدة اليوم الخميس حفلا بمناسبة اليوم الوطني، يحييه كل من الفنانة أنغام وتامر عاشور وذلك بمدينة الملك عبد الله الرياضية الجوهرة ، فيما تشهد الرياض حفلا للفنان ماجد المهندس”المبرنس” بمركز الملك فهد الثقافي.

وكانت مدينة الملك عبد الله الرياضية قد شهدت أمس حفلا أحياه كل من عبادي الجوهر وداليا مبارك، كما غنت يوم أمس الأول، الفنانة الإماراتية أحلام في مدينة الملك عبدالله الرياضية، فيما شدا الفنانان راشد الماجد، وأصيل أبو بكر بالصالة الخضراء في الدمام .

يذكر أن الجهات المنظمة للاحتفالات أصدرت بيانا جاء فيه، أنه بعد مراجعة الاحترازات الصحية وحرصا على سلامة الجمهور، فقد تقرر تقليص عدد حضور حفلات اليوم الوطني،