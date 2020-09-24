أمير نجران يرفع برقيتي تهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ90

نجران : واس

رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، باسم أهالي ومسؤولي منطقة نجران وباسمه ببرقيتي التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ، بمناسبة اليوم الوطني التسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية، على يد الإمام المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل ــ رحمه الله .

وقال سموه في البرقيتين: إننا نزامن اليوم بهذه المناسبة الغالية ونحن نعيش في حضن قيادة حكيمة، سخرت كل شيء من أجلنا، وفي سبيل أمننا وراحتنا ورغد عيشنا، وسط باحة من الخير والنعيم، تسمو آفاقها نحو رؤية المملكة العربية السعودية 2030، يستظل تحتها شعب أبي عظيم، وفـيّ لولاة أمره، عصي على أعداء وطنه، برهن في كل أزمة وموقف أنه سيف سلمان بن عبدالعزيز ومحمد بن سلمان.

وختم سموه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وعضده المتين سمو ولي عهده الأمين، بأن يمدهما الله بطول العمر، ويديم عزهما، وأن يحفظ لهذا الوطن شعبه العظيم.