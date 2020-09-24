أمير جازان يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ 90

جيزان : واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة .

وقال سموه في البرقية: “يطيب لي ويسعدني أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة جازان أن أرفع لمقاكم السامي الكريم أصدق التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة اليوم الوطني التسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية على يدي الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ رحمه الله ـ ، ونستذكر في هذا اليوم المجيد بكل فخر ما سطره من مسيرة خالدة وحدت أرجاء هذا الوطن العظيم، إلى أن وصلت المملكة في عهدكم الزاهر إلى مصاف الدول المتقدمة عالمياً في شتى المجلات، حيث ترأست قمة العشرين اقتصادياً وقادت العالم بكل اقتدار”.

كما رفع سموه برقية تهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 لتوحيد المملكة.

وقال سموه: ” أتقدم لسموكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة جازان بأصدق التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة اليوم الوطني التسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية على يدي الملك عبدالعزيز – رحمه الله -، وما تشهده المملكة اليوم من مكانة دولية وتطور شامل في جميع المجالات وفقاً لرؤية “2030” هو خير دليل على ما تحظى به المملكة وشعبها من رعاية واهتمام في ظل قيادتكم الحكيمة.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن العزيز أمنه ورخاءه واستقراره.