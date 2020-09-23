وطن يزخر بالحب والفخر والسلام

جدة ـ البلاد

عبر مواطنون ومواطنات عن حبهم لهذا الكيان الكبير وقيادته الرشيدة وجاءت كلماتهم بمثابة أمنيات بمناسية اليوم الوطني المجيد، وكان الإجماع في هذه الكلمات كافة أن الوطن يسير نحو القمة بحنكة وحكمة قيادته وأنه قادر على تجاوز تداعيات الجائحة العالمية، لافتين إلى أن أرواحهم تشربت بحب الوطن وكل ذرة من ترابه، وفيما يلي رسائل في حب هذا الكيان الكبير.

أحب أن أهنئ الوطن الغالي متمثلًا في قيادتنا الحكيمة وشعبنا بمناسبة عيد الوطن 90. هذا العيد الوطني له طابع خاص لأنه متزامن مع ما يواجهه العالم من محاولة التصدي لفايروس كورونا. نحن كشعب سعودي عشنا مع وطننا ستة أشهر من سياسات حكيمة أتخذت في شتى المجالات للمحافظة على صحة وسلامة المواطن والمقيم في السعودية. رأينا حكومتنا الرشيدة تتخذ قرارات صارمة وحكيمة فمثلا في مجال التعليم كيف قامت الحكومة والوزارة وكل العاملين في السلك التعليمي بالعمل ليلا ونهارا لاستمرار تعلم أبنائنا وبناتنا, كيف قام القطاع الحكومي والأهلي حسب توجيهات حكومتنا بوضع الجهد والمال لتوفير التعليم لطلابنا في منازلهم للمحافظة على صحتهم وصحة أسرهم. فقد أنشأت هيئة مخصصة للتعليم الالكتروني وقامت بتوفير المنصات التعليمية والفصول الافتراضية لأبناء وبنات الوطن في شتى المناطق. كيف وفرت التدريب لمنسوبي التعليم، وكُوِنت الشراكات مع أكبر الشركات في المجال. فنحن جميعا نشعر بالفخر بأن وطننا الغالي يستشرف المستقبل ويضع خطوات ثابتة للوصول لما فيه صلاح للمواطن السعودي. سر يا وطني تحت رعاية مليكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وجميعنا خلفك جنود لك كل في مجاله.

د. دلال عمر العباسي

مديرة ماجستير القيادة التربية بجامعة دار الحكمة

Twitter: @dalalabbasi

في هذا اليوم التاريخي بعد مرور ٩٠ سنة على توحيد المملكة وكسبها شرف احتضان وتطوير الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن… تنعم المملكة العربية السعودية بقيادة حكيمة وحازمة تعمل لتحقيق رؤية ثاقبة وجريئة وضعت في أولوياتها بناء الإنسان أولا عبر دعم وتكثيف مؤسسات بناء الإنسان المختلفة وضمان تنميتها واستدامتها… كل ذلك لشعب يملأه الشباب ويلامس طموحه عنان السماء.. هذه مقومات النهضة الاقتصادية الكبيرة القادمة والتطورات المتسارعة بإذن الله… لتكون المملكة السعودية ضمن مصاف الدول الأكثر تقدما فالعالم وسنعمل على ذلك.

مهند عبدالله دحلان

المدير التنفيذي والمشرف العام بجامعة الأعمال والتكنولوجيا

Twitter: @mohanad8555

مُنذ الصغر وانا أرى فرحة اليوم الوطني وهو اليوم الذي يوافق تأسيس مملكتنا العربية السعودية، ولكن عندما كبرت ادركت ان الوطن ليس يوما انما هو الأمن والأمان والتطور. الوطن هو الشعور بالسلام وهو الامتنان على كل ما يقدمه لنا ملكنا ووالدنا الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان (حفظهم الله) من جهود لحمايتنا كأبنائه دون الشعور بالخوف والاحتياج. نعيش تحت ظل الراية الخضراء منذ ٩٠ عامًا، ٩٠ عاماً مليئة بالخير و العطاء، ٩٠ عاماً و طموحاتنا تصل عنان السماء. أفتخر بكوني شابة سعودية تعيش في عصر التجدد متكاتفين و متعاونين حتى نصل الى رؤيتنا ٢٠٣٠. كل عام و مملكتنا متجهة نحو القمة بثبات و كل عام و همة السعوديين كجبل طويق. نهنئ ملكنا وولي عهده في هذه الذكرى الجميلة وسائلين المولى ان يُديم نعمة الأمن والأمان علينا.

لولوه شربتلي

طالبة علاقات دولية و دبلوماسية بجامعة دار الحكمة

_Twitter: @lulwahsh

في ذكرى يوم تأسيس مملكتنا العظيمة أرفع اسمى آيات التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سائلا الله عز وجل أن يحفظهم ويحفظ بلادنا ويديم أمنها وعزها واستقرارها دائماً وأبداً. المملكة العربية السعودية خلال ال٩٠ عاماً وضعت بصماتها بنجاح في كل مجال وفي كل مكان، واليوم تزداد المملكة ازدهاراً ونمواً من خلال رؤية ٢٠٣٠ وما يعيشه الوطن من خلال برنامج التحول الوطني. كل عام ومملكتنا بقيادتها الحكيمة وشعبها المتلاحم بخير وأمن وأمان.

وليد عبدالغني شويله

مستشار ومحلل سياسي

Twitter: @waleedalg

في هذا اليوم الاغر العظيم يوم احتفال بلادي بيومها الوطني الـ٩٠ يوم البداية العظمى والفاتحة الكبرى التي ارساها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله نستذكر فيه معاني الوفاء والولاء لقيادتنا الرشيدة ووطننا المبارك، لنرى اليوم بلادنا الكريمة في مقدمة مصاف الدول بنهضتها التنموية المبنية على رؤية محورية كاملة. فأرفع اسمى ايات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين والشعب السعودي الكريم لنتطلع جميعاً لمستقبل زاهر وغد واعد نحقق فيه امالنا و امال وطننا، بتكاتفنا وتلاحمنا مواجهين بذلك كل التحديات التي تصغر ان شاء الله امام عزم و حزم و اصرار الشعب السعودي لمستقبل مليء بالخير و السلام و الازدهار.

عبدالله عصام عبدالله دانش

الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبدالله عصام دانش

Twitter: @aeadanish

عذراً وطني إن خذلتني حروفي رغم بلاغتي، عذراً يا حبي المغروس في قلبي منذ الصغر، أيها الحب الموروث الذي تشربت ارواحنا به، فمع كل خطوة خطتها اقدامنا على ارضك الآمنه، و كل قطرة ماء اروت اجسادنا، و كل ذرة من ارضك ساعدت في ازدهارك، ان نرتدي لاجلك قناع الشجاعه والفخر و ندافع عنك للنهايه دون تردد او خوف، لا نحتاج الى الاف الكلمات، ولا الى اشعار رنانه، وطننا غابة عطاء، ونحن بافعالنا نقدر العطاء، كل عام و انت تزيد المسلمين فخراً و أمانا وتزينا عزة و رخا، ونزيد لك عشقاً ووفاء. لكل زمان ولكل بقاع العالمين دمت فخراً وعشقاً و مثالاً اعلى للانسانية اجمعين.

رباب حجار

مسؤولة تنفيذية بمؤسسة الجليس

Instagram: rabab_previvor

بمناسبة اليوم الوطني اود ان عبر عن شكري وامتناني لله عز وجل أولا ثم لوطني الذي دعمني في الوصول لأعلى درجات العلم. الوطن الذي يعمل بحزم لتوظيف هذا العلم بتوفير فرص عمل للمرأة في مجالات جديدة وعديدة. الوطن المؤمن بالتغير ومواكبة عصرنا الحالي بما يتناسب مع ديننا الحنيف. هذا الوطن الذي سخر الله له حكومة تضع دينه وخلقه في أولوياتها. هذا الوطن الذي حفظ الله به ديننا وعرضنا ومقدساتنا. كل عام ووطني هو درعي وأمنى كل عام ووطني عزوة المرأة والرجل. كل عام ووطني في تقدم وازدهار كل عام والمملكة العربية السعودية قادة وشعبا بأمن وامان.

د. دارين طلال عبدالمحسن

رئيسة قسم العلاقات الدولية و الدبلوماسية بجامعة دار الحكمة

Linkedin: Dareen Talal Abdulmohsen

يأتي العيد الوطني التسعون لمملكتنا الحبيبة في ظل جائحة هزت العالم وجعلت وطننا مثالاً يحتذى به في إدارة الأزمات وحماية المواطن. ورغم كل الصعوبات فقد أصرت حكومتنا الرشيدة على إنجاز التحول الرقمي في بيئات العلم و العمل بسرعة قياسية. كما وأنها أشرفت على موسم حج مميز لم يسبق حدوثه. أثبت لنا وطننا الغالي أننا بالإيمان بالله، والعزيمة والعمل نرتقي.

شكرا لقيادتنا الحكيمة.. شكراً لمليكنا وولي عهده.. شكراً للكوادر الطبية ،الأمنية والعسكرية التي جعلت صحة كل من على أرض الوطن أولوية. دمتي لنا يا أرض العز والعطاء.. دمتي لنا ذخراً.. ودمتي لنا فخراً.

نورا نافذ الجندي

مديرة برنامج التسويق بجامعة دار الحكمة

Linkedin: Nora Al-Jindi

كنّا ومازلنا نفخر بهذا الوطن بماضيه العريق ومستقبله الواعد، في ظل قيادة حكيمة وقاعدة راسخة ننطلق بها نحو الأمام. الان اكثر من اي وقت مضى أصبحنا نرى خارطة الطريق لمستقبل هذه البلاد بفضل الله ثم قيادة والدنا الملك سلمان بن عبدالعزيز ورؤية سمو سيدي الامير محمد بن سلمان حفظهم الله. سعداء جدا برؤية التغيير الايجابي الملموس وأن بلادنا في طريقها لتصبح أيقونة عالمية في مختلف المجالات العلمية والاقتصادية والسياحية وغيرها. وفي هذا اليوم من كل عام نسأل الله أن يديم علينا أعظم النعم وهي نعمة الأمن والأمان والاستقرار ووحدة الصف قيادةً وشعباً، وأن ننطلق نحو الأمام دون أن نلتفت لكل من يحسدنا على هذه النعم. وكل عام والوطن بألف خير.

عبدالرحمن باعقيل

شريك مؤسس سعودي أتراكشنز

Instagram: a.baaghil

الوطن.. وما أدراك ما الوطن. الوطن هو المعنى.. والوطن هو المأوى.. وهو كيانٌ يسكن أرواحنا قبل أن تسكنه أجسادنا.. واليوم هو يوم الافتخار بهذا الوطن. فاليوم الوطني ليس للإحتفال والتغني بفرحتنا به فقط، بل هو عيد للعز والافتخار ومناسبة لتذكير الصغير بما فعل الكبير ومحطة لتقييم ما تم من انجازات وشحذ الهمم لتذليل ماهو مقبل من عقبات في طريق النماء والرخاء. وما كان لهذا اليوم ان يصل دون جهد وعناء من سبق من الاجيال .. فتوجب علينا نحن الشباب ان نتابع الطريق ونتعاون في بناء هذا المجد البرّاق لكي يستمر هذا الوطن العظيم في مكانته الريادية بين الاوطان ونكون في ظلاله امة رائدة بين الامم تحت راية قيادة حكيمة لدولة عريقة بتوجيه سديد من الملك سلمان ومتابعة دؤوبة من ولي عهده الأمين.

ديالا الشهري

طالبة ادارة العمليات بجامعة عفت

Twitter: @dialacherry

لا تكفي كل كلمات الانتماء والولاء.. التشريف والشرف.. التفاخر والفخر… الزهو والازدهاء. فمازالت تبهرنا في كل موقف شدة قبل الرخاء، سطع نجمك عاليا في ظل ظروف واحداث عالمية. فكنت اول من يحتضن ابناءه واعدت تعريف مفهوم السخاء. كما عهدنا بل وفاقت توقعاتنا في جميع مجالات الحياة المعيشية المعاصرة فتبنيتي الحديث والافضل، العلم والخبرة، الابتكار والسرعة. فانت نخل مثمر واخضر رغد وسيف قاطع. دمتي بخير و عزة وأمان.. وعام آخر مبهر يا بلادي.

براء الخطيب

مسؤول بنكي وأخصائي أسلوب حياة

Instagram: baraaktb

يأتي العيد الوطني التسعون لمملكتنا الحبيبة… المملكة العربية السعودية. لنردد كل سنة بشموخ واعتزاز تحت بيرق سيدي سمعا وطاعة.. تحت أمر ملوكنا سمعا وطاعة. كل عام ووطني ومليكي وولاة أمري بألف خير وصحة وسلامة. وكل عام والمملكة ورؤية 2030 في طريقها لتحقيق جميع مخططاتها الشامخة. حاليا أهم غايات ووطننا الحبيب بأنها تدعم المواطنين في تحقيق تطلعاتهم وأحلامهم وآمالهم وطموحاتهم في اقتصاد وطن مزدهر. في فترة وجيزة نشهد الآن المجتمع السعودي معززة بالقيم وأساليب حياة مرموقة حيث الآن لديه جميع الأدوات ووسائل التمكين لينطلق لبناء مجتمع حيوي، اقتصاد عامر ووطن طموح، وأيضا ليكون عنصرا فعالا في ازدهار الوطن.

رشا الخميس

مدربة ملاكمة وعضوة في مجلس الاتحاد السعودي للملاكمة

Instagram: rasha_alkhamis

يمر اليوم الوطني هذا العام بظروف مختلفة وصعبة الا ان الدولة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان قامت بالتعايش مع كافة التحديات وتوفير كافة الخدمات وتجاوزت ذروة الازمة العالمية فيروس كورونا بنجاح والحمد لله. يأتي اليوم الوطني ليعيد للمجتمع لحمته وترابطه في هذا الكيان الشامخ ويذكر اطيافه بجماله ومحبته فحب الاوطان من الايمان. يأتي اليوم الوطني هذا العام والكل يشعر بنعمة الامن والامان مع ان الظروف الاقليمية غير مستقرة والاحداث من حولنا مربكة ومع ذلك فالكل يعيش مطمئناً فوق ترابه. يأتي اليوم الوطني والدولة رعاها الله متحفزة لتوفير كافة الخدمات التي يحتاج المواطن والمقيم فالتعليم مستمر والصحة جاهزة لكافة الاحتياطيات والحياة مستمرة بكافة انحائها . ان شكر النعمة يتطلب الحفاظ على هذه المكتسبات والاخلاص والعمل لازدهار الوطن المبارك قبلة المسلمين ومهبط الرسالة واستشعار أهمية أن تكون لبنة صالحة في مسيرة البناء. البناء في عامه التسعين يتطور برؤية المملكة 2030 وعازمون السير لها بخطى ثابتة وباذن الله سوف تستمر الجهود لتحقيق اهداف هذه الرؤية وتظل بلادنا ترفل بالمجد والنصر والتمكين اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا وقيادتنا وارزقنا شكر نعمتك.

د. عبداللطيف القرني

محامي, قاضي سابق ومدير عام مجموعة

د. عبداللطيف القرني للمحاماة

Twitter: @dr_alqarny

لقد شهدنا تغيرات عديدة هذا العام، تعلم منها أبناء الوطن وبناته دروساً قيمة لا شك في أنها صقلت شخصيتهم، كما استطاعوا من خلالها التعبير عن مدى فخرهم بالوطن ولا سيما ماضيه العريق ومبادرة حكمائه. وبالرغم من جميع التحديات التي مررنا بها، إلا أننا أثبتنا أن قوتنا كشعب سعودي تكمن في اتحاد جهودنا للعمل الإنساني الذي ترتقي به الأمة، ولاغتنام فرص التطور في جميع المجالات، وللمضي بثبات معاً نحو مستقبل واعد، في ظل أمن حكومتنا وتحت رعاية وقيادة ملكنا ورؤية ولي العهد، بدوام الفخر والهمة.

ماريا جمال المهدلي

رئيسة تحرير مجلة Destination

Twitter: @mariamahdaly

تسعون عاماً مضت، وبلادنا تسير نحو العز والمجد بخطىً ثابتة. فالتاريخ خير شاهد للملك المؤسس ومن بعده أبناؤه أنهم إذا قالوا عملوا وإذا عملوا أتموا وأحسنوا، فكان هذا المبدأ شعاراً لإنجازاتهم. وعلى هذا النهج، استمر العطاء في فترة مليئة بالتحديات تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين أميرنا الشاب محمد بن سلمان فما بين الرؤية الثاقبة إقليمياً وعالمياً، والإصلاحات الداخلية والاجتماعية التي نقلت بلادنا إلى مصاف الدول المتقدمة. الجهود المبذولة والنتائج الملموسة في محاربة الفساد, الانفتاح على العالم, المشاريع التنموية الضخمة, وتمكين المرأة السعودية في شتى مجالات الحياة تدل على مدى جدية القيادة في الوصول الى الهدف المنشود برؤية 2030. كل عام وأنت يا وطني بخير ورفعة, ونحن ماضون معك يدا بيد للوصول إلى الغاية وشعارنا “همة حتى القمة“.

د. نبيل اسماعيل

استشاري امراض القلب والقسطرة التداخلية بمستشفى الملك فيصل التخصصي

Twitter: @nabeelosis

أهنئ وطني الحبيب قيادة وشعبا بعيده التسعين راجية من المولى عز وجل ان يديم علينا نعمة الامن والامان وأن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الامير محمد بن سلمان. وأسجل فخري بكل ما شهده الوطن من تقدم في جميع المجالات خاصة تمكين المرأة في مجالات كثيرة ابتداءً من القيادة الى توليها وظائف ومناصب في القطاعين الحكومي والخاص. وأتمنى ان اكون عنصرا فعالا ومشرفا له. أدعو لك يا وطني الغالي أن يرزقك الله مزيدا من التطور والتقدم في ظل حكومتنا الرشيدة.

نهى سندي

أخصائية أزياء ومظهر

Instagram: styling_diva

اهنئ القيادة الرشيدة والشعب السعودي العظيم بمناسبة اليوم الوطني ال٩٠ للمملكة العربية السعودية. في عيدنا الوطني، نحتفل بأعوام من الانجازات وخاصة فيما يخص موضوع تمكين المرأة فيمتلئ قلبي فخرا. عيدنا الوطني يعني لي الكثير، فأنا كسيدة سعودية اعيش في وطن لا حدود فيه لاحلامي ولا قيود فيه على طموحي. نعتز بالماضي المجيد، والحاضر العظيم والمستقبل المبهر نبنيه مع قيادتنا الحكيمة بهمة حتى نصل للقمة. شكراً لوطن دعم وساند وآمن بقدراتنا وقدم لنا أزهى عصور تمكين المرأة. شكرا لقيادة امنت بشعبها، وشكرا لشعب احب قيادته ووطنه. فخورة بوطني وكل عام وانت اجمل الاوطان يا السعودية.

دانة العلمي

سيدة أعمال في مجال صناعة الذهب والمجوهرات وعضوة في لجنة المعادن الثمينة بمجلس الغرف السعودي

Twitter: @danaalalami

أحب ان أرفع اسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وللشعب السعودي بمناسبة احتفالنا باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. فترة قصيرة جداً رأينا فيها تغيرات غير متوقعة وكبيرة وواجهنا فيها معضلات وسوف نتغلب عليها بامر الله. وادعو الله عز وجل ان يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين وان يوفقنا ومملكتنا الغالية على خير.

خالد شربتلي

شريك تنفيذي بشركة تكنولوجيات الصحراء

Twitter: @khaledsharbatly

وطني يا قلبَ العالم العربي والعجمي، فيك السلامُ والإسلام، رايتكَ نابضةً بالشهادتين، ورمزُ عدلك سيفك المسلول تحتهما، ولونك الأخضر يرفرفُ عالياً يرمز للسلام والأمن. دمتَ لنا وطناً يلم شملنا، دمتَ لنا فخرًا وعزًا، يكفينا شرفاً وتشريفاً أنك مهبِط رسول الله ودينه، وفيك مركز القبلة التي يتوجه إليها البشر من كل مكان وذلك تعظيمًا وتكريمًا من رب العباد. ستظل شامخًا – بفضل الله – في وجه الأعداء الغادرين لأنك محصن بحمى الإله ودعاء الخليل – إبراهيم – عليه السلام. دام عزك ياوطني ودام ذكرك في القلب والعلنِ أفديك بروحي ودمي.

عبدالله مظهر

رياضي سباق السيارات

Instagram: abdallahmazhar

يومٌ ننتظره عامًا تلو عام… يومٌ ولدت فيه دولةٌ عُظمى على يد المؤسس المغفور له – بإذن الله- الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه.

وأصالة عن نفسي ونيابة عن جامعة دار الحكمة وطالباتها ومنسوباتها نتقدم بأسمى التهاني والافتخار لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ(٩٠) للمملكة العربية السعودية يوم الفخر والاعتزاز. وبصفتي عميدة كلية التصميم والعمارة أخص بالتهنئة طالبات وطلاب ومنسوبي الكلية، وأرجو للجميع دوام الصحة والعافية، وهنيئا لنا جميعا بوطن يحرص كل الحرص على سلامة شعبه ومقيميه، باذلا الغالي والنفيس لحمايتنا وحماية أبنائنا. نمرّ الآن في فترة من أصعب الفترات في تاريخ التعليم والتعلم، مرحلة مليئة بالصعوبات، مرحلة تحدٍ حقيقي في ظروف جائحة يعيشها العالم أجمع، وبفضل الله ثم بفضل قيادتنا الحكيمة المعطاءة التي لم تدخر جهدًا ودعما ببذل الغالي والنفيس للوصول بشعبها ومقيميها لبرّ الأمان من هذه الجائحة؛ لنعود لحياتنا الطبيعية ولتصبح هذه الفترة من الماضي. وباسم جامعة دار الحكمة والطلبة والمعلمين والمعلمات والأهالي وأولياء الأمور وجميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الغالية نقول: شكرًا لكم يا خادم الحرمين، وشكرًا لك يا ولي العهد، فأنتما نعمَ الراعيان القائدان، وجميع الوطن ولاءً لكما… وهمة حتى القمة.

ندى محمد زيدان

عميدة كلية التصميم والعمارة بجامعة دار الحكمة

Linkedin: Nada Zaidan

يسرني بمناسبة اليوم الوطني ٩٠ أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، ومقام ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله-، متمنياً لهما دوام الصحة والعافية وإلى الشعب السعودي الكريم وافر التحية والتقدير . سائلا الله أن يحفظ لنا القيادة والوطن وينصر جنودنا البواسل وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والوحدة والرخاء والازدهار وأن يزداد هذا الوطن رفعة ومجدا وشموخا في كل عام .

أحمد أمير

مدير نادي جدة يونايتد الرياضية وطالب ماجستير ادارة اعمال بجامعة الملك عبدالعزيز

Instagram: a7medamir1

خالص التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني ٩٠ إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الامين والشعب السعودي العظيم حكومة وشعبًا، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء والتقدم والازدهار.

هنيئاً يا وطني الغالي بيومك المجيد.

كل عام يا وطني وانت شامخ العزة دمت فخراً لنا.

دام عزك يا وطني وافر العطاء حاضناً لنا في أمان.

حفظ الله المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا.

علي حجار

متقاعد

Twitter: @ahajjar

تحتفل المملكة العربية السعودية في يومها الوطني، بتوحيد أرجائها تحت راية “لا اله الا الله محمد رسول الله”. ومن اجل حب الوطن يصطف الابناء والمقيمون صفًّا واحدًا لحمايته ونهضته والحفاظ عل استقراره ووحدته، ولهذا حري بأفراد المجتمع التعاون من خلال العمل والمساهمة في الاعمال التطوعية للنهوض بخدماته. ان اليوم الوطني يعزز اواصر الانتماء له، وهو فرصة لإلقاء الضوء على الانجازات وفرصة لغرس الهوية الوطنية الفريدة لديهم، اضافة الى نشر الوعي حول ضرورة الحفاظ على الوحدة والترابط الوطني. ندعو الله العلي القدير أن يحفظ لنا ولاة أمرنا وأن يمتعهم بالصحة والعافية وأن يكلل مساعيهم بالتوفيق والنجاح ويجزيهم عنا خير الجزاء.

شهد طلال بخش

طالبة في قسم علوم النطق واللغة والسمع بجامعة دار الحكمة

Twitter: @shooshtb