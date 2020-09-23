لاتخافوا..رامز جلال يطرح بوستر فيلمه “أحمد نوتردام”

روج الفنان المصري رامز جلال لفيلمه الجديد الذي يحمل عنوان ” أحمد نوتردام” الذي من المقرر طرحه قريبا في دور العرض السينمائي.
وقد جاءت العبارات التي اختارها على غرار الفيلم الشهير “الفيل الأزرق2” الذي طرح العام الماضي في السينما وكان صناع الفيلم وقتها اختاروا جملة “لا تخافوا ولكن احذروا” للترويج للعمل.
ونشر رامز البوستر الذي اختفت فيه ملامحه نهائيا، وظهر رامز بشكل مخيف وغريب على البوستر وعلق “بسم الله توكلنا على الله والله المستعان، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم.. فيلم..قريبا..وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر”.
وإنهالت المباركات والتهاني لرامز جلال من نجوم الفن والمعجبين.
ويبدو أن رامز استوحى شخصية فيلمه من الفيلم العالمي الشهير “أحدب نوتردام” ، الذي قدم كفيلم كرتون وفيلم حى.
ويشارك في بطولة فيلم “أحمد نوتردام” الفنانة غادة عادل ، وحمدى المرغني وبيومي فؤاد ، انتصار، وإنتاج وليد صبري وتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.
وتدور أحداث الفيلم حول شخصية طه الشاب الذي يعمل صحفيا، ويعاني من مرض النحافة ويتردد على العديد من الأطباء، ولم يصلوا إلى أي سبب لهذه النحافة المفرطة، وبسبب ما يعاني منه “طه” يتعرض للعديد من المشاكل التي تقلب حياته إلى أن يذهب إلى الطبيبة “وفاء” التي تلعب دورها الفنانة غادة عادل وتنشأ بينهما قصة حب.