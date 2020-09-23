لاتخافوا..رامز جلال يطرح بوستر فيلمه “أحمد نوتردام”

العدد 23121 الأربعاء 06 صفر 1442 هـ 09/23/2020 أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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