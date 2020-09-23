(المرأة ودورها الريادي )

نحتفى بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 90، الذي نستذكر فيه قصة الملحمة الوطنية في توحيد هذه البلاد العزيزة ، تحت لواء جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – وهذه المناسبة نستلهم منها الدور الذي لعبته الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، إحدى الشخصيات النسائية المؤثرة في تأسيس هذا الكيان، فقد ساهم حضورها ووعيها المبكر في تشكيل المشهد العام في السنوات الأولى، إبان تأسيس الدولة السعودية الثالثة، وهذا الأمر يُمثل دلالة واضحة على حضور المرأة السعودية وفعالية دورها في صناعة التطورات السياسية والتاريخية والاجتماعية على مستوى الدولة.

وامتداداً لذلك، فإن المرأة في المملكة العربية السعودية منذ توحيدها، حظيت باهتمام ودعم قادة هذه البلاد للمساهمة في نمو وارتقاء الوطن عبر مختلف المجالات، وصولاً إلى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -الذي شهدت فيه المرأة عصراً استثنائياً من الدعم والعناية، التي مكنتها من تحقيق المنجزات على المستوى العملي والعلمي ونجحت في ترجمة هذه الثقة إلى إنجازات مكتسبة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

فعلى المستوى الوطني، تؤدي المرأة اليوم دوراً تنموياً محورياً، انطلاقاً من مبدأ المشاركة الكاملة في منظومة البناء والنماء ضمن رؤية المملكة؛ كونها أحد العناصر المهمة المجتمع، نظراً لما تتمتع به من إمكانات وطاقات يُمكن تسخيرها في بناء مستقبلها ومستقبل وطنها، حيث شغلت المرأة بنجاح مختلف المراكز المهنية والتنموية.

أما على المستوى الإقليمي، فسرعان ما لفتت المرأة السعودية الأضواء ، نظراً لما تمكله من كفاء وتأهيل عالٍ، ساهم في تعزيز دورها في المجتمعات الدولية، وهذا ما اعتمدته لجنة المرأة العربية من خلال إطلاق الرياض عاصمة للمرأة العربية للعام الجاري 2020.

وعالمياً تتبوأ اليوم المرأة السعودية، موقعاً مرموقاً بعد منحها الثقة في أداء المهمات والمساهمات الوطنية بشكل أوسع وأكبر في الساحة الدولية وما تتضمنه من مناصب وطنية في تمثيل المملكة من خلال المؤسسات الحكومية الخارجية والمنظمات الدولية المشتركة.

وفي هذه الذكرى الوطنية، يتعين علينا جميعاً، أن نتطلع إلى المستقبل الذي هيأت فيه، قيادتنا الرشيدة كافة الظروف والفرص لصالح المرأة، ولابد أن نتساءل… أين تقف المرأة السعودية اليوم بين نساء العالم ؟ فمن المنظور العام لاشك أنها تعيش اليوم واحدة من أزهى مراحلها التاريخية، وفي حالة استثنائية تمكنها من المشاركة الحقيقية، ولابد عليها من استثمار هذا العصر الذهبي في صناعة المستقبل، ومساحة التمكين الممنوحة لها في خدمة وطنها.

وهنا لابد أن تُدرك المرأة هويتها، وماذا تريد أن تكون في المستقبل خصوصاً بعد تطويع القوانين وإقرار الإصلاحات؛ لتثبت أنها على قدر المسؤولية، وموقع الثقة التي منحتها القيادة والمجتمع لها، وتعزيز هذه المكتسبات المتعلقة بحضورها في المشهد على أرض الواقع، ويحق لنا أن نفخر بالتغييرات التي شهدتها المرأة وبما تحقق من تغييرات على المستوى الثقافي والاجتماعي، ولذلك فإنني أؤمن بأن اليوم الوطني ليس مجرد مناسبةً وطنيةً فحسب، بل يُشكل فرصة للوقوف على التطورات التي أحرزتها المرأة السعودية في بلادها ويرسم ملامح المستقبل الذي تقف على أعتابه اليوم.