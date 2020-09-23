السفير نقلي : علاقة المملكة ومصر تشهد طفرة غير مسبوقة

القاهرة : البلاد

رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله، وإلى الشعب السعودي النبيل بالأصالة عن نفسه ونيابة عن زملائه منسوبي سفارة المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية، وذلك بمناسبة الذكرى الـ90 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وقال نقلي في كلمته بهذه المناسبة: «في ذكرى توحيد أرضنا المباركة تحت راية لا إله إلا الله محمدا رسول الله» على يد جلالة الملك المؤسس عبدِالعزيزِ بنِ عبدِ الرحمن آل سعود- طيّب الله ثراه، لا يفوتني أن أنوه بأول زيارة خارجية رسمية قام بها -رحمه الله- وكانت إلى أرض الكنانة، ليؤسس لعلاقات تاريخية مميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، شهدت عبر العقود وعلى مر العهود تنامياً مطرداً وتطوراً ملموساً وصولاً إلى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وأخيهما فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي -حفظهم الله -».

وأضاف: شهدت العلاقات الثنائية طفرة غير مسبوقة، انعكست على تكريس أطر التعاون المشترك في المجالات كافة، وتعزيز التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين في خدمة قضايا أمتينا العربية والاسلامية، وخدمة الأمن والسلم الدوليين.

وفي الختام، دعا السفير المولى عز وجل أن يديم على أوطاننا الغالية أمنها واستقرارها وعزتها وازدهارها، وأن يديم الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وأن يحفظهم.