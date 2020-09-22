50 فارساً وفارسة يتنافسون في قفز الحواجز

جدة ـ ياسر بن يوسف

يستضيف نادي المطبقاني للفروسية يوم غد بطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز بمشاركة فرسان وفارسات، ويليه البطولة الوطنية الصغرى “2” لقفز الحواجز في يومي 24-25 سبتمبر الجاري والتي ينظمها كل من الاتحاد السعودي للفروسية، ووزارة الرياضة، وبمشاركة أكثر من 50 فارسًا وفارسة، و100 حصان من مختلف أنحاء المملكة.

وقالت الفارسة السعودية أروى المطبقاني، رئيسة اللجنة المنظمة بالمطبقاني للفروسية، وأول فارسة في هذا المضمار إن اليوم الوطني مناسبة يفتخر بها كل مواطن سعودي، لافتة إلى أن محبي رياضة الفروسية يمكنهم متابعة المضمار على حسابات مواقع التواصل الإجتماعي، كاشفة في الوقت نفسه أن مجموع جوائز بطولة اليوم الوطنية والبطولة الوطنية الصغرى تصل إلى 82.550 ريالا. وكشف الدكتور محفوظ بن طالب، رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي للفروسية، عن الاستعدادات الأخيرة قبل إطلاق البطولة يوم الأربعاء احتفالًا بذكرى اليوم الوطني، قائلًا إنه تم التنسيق مع الجهات المختصة والمطبقاني للفروسية لإقامة البطولة وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة حفاظًا على سلامة الفرسان والفارسات والمحكمين والخيول.