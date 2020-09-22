وزراء البيئة العرب يدعون لتفادي كارثة “صافر”

الرياض – البلاد

اتخذ مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة عددا من القرارات لتفادي كارثة بيئية محتملة جراء عدم صيانة الناقلة “صافر” النفطية الراسية قبالة ميناء رأس عيسى النفطي في البحر الأحمر منذ عام 2015م، تمثلت في دعوة الدول العربية والمجتمع الدولي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن للضغط على ميليشيات الحوثي للسماح للجهات ذات العلاقة بتقييم حالة السفينة، وصيانتها وتفريغها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الطارئ للأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة افتراضياً في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة أمس، وذلك بناء على طلب المملكة لمناقشة سبل وآليات تفعيل القرار الذي تم اتخاذه خلال اجتماعات الدورة الـ(31) للمجلس.

كما طالب المجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن بتنفيذ قرارات المجلس بهذا الخصوص، والدول العربية والأفريقية التي لها واجهات بحرية على البحر الأحمر بإعداد خطط وطنية للاستجابة للحد من التأثيرات السلبية عليها، التي قد تنجم عن حدوث تسرب من الخزان العائم صافر أو غرق الخزان أو انفجاره.

وأكد وزراء “البيئة” العرب ضرورة استمرار برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة البحرية الدولية بالاستمرار في دعم جهود الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك من خلال سرعة الانتهاء من مراجعة مشروع الخطة الإقليمية المحددة للحد من التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن حدوث تسرب من الخزان العائم “صافر” أو غرق الخزان أو انفجاره، والبحث عن التمويل لها وتنفيذها.