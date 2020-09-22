أمير المنطقة الشرقية يدشن مبادرة “تحيا السعودية”

الدمام : واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، مبادرة “تحيا السعودية”، وذلك خلال لقائه مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن المقبل، وعدد من قيادات الفرع، ومشاركة شركاء المبادرة -عبر الاتصال المرئي-.

وأكد سموه أهمية إحياء اليوم الوطني بإبراز الأسس التي قامت عليها البلاد، منها العمل لتطوير ونماء “الإنسان السعودي”، والمشاركة الفاعلة على المستوى الإنساني، وهي جهودٌ بذلتها المملكة ولا زالت تبذلها دون كلل، مشيرا إلى أن تعزيز الانتماء واجبٌ يشترك فيه الجميع، كلٌ في موقعه، حاثاً القائمين على الفعالية بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات الصحية، وتطبيقها على جميع العاملين والزائرين.

من جهته أشار المقبل، إلى ما يحظى به فرع الوزارة ومبادراته من رعايةٍ، ودعم متواصل من سمو أمير المنطقة الشرقية، بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وهي جزء رئيس من نجاح المبادرة.

وتهدف مبادرة “تحيا السعودية” التي ينظمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وتستمر ثلاثة أيام، إلى إبراز جهود المملكة في مختلف المجالات، وتعزيز حب الوطن من خلال تغطية الجهود المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتتضمن عرضاً مرئياً عن المبادرة، وهوية مناطق المملكة، وأبرز إنجازات الجهات بالمنطقة، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات التي تستهدف الأسرة والطفل.