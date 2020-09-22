ظاهرة فلكية نادرة تنتظرها الأرض في أكتوبر .. طالع التفاصيل المذهلة

ضمن الظواهر المذهلة التي لا يتوقعها أحد، ينتظر سكان الأرض ظاهرة فلكية نادرة، وهي “القمر الأزرق – Full Flower Blue Moon”.

لكن الغريب أنه سيتزامن مع عيد الهالوين الشهير.

وتحدث الظاهرة النادرة نسبيا مرة كل عامين ونصف في المتوسط، إذ من المعروف أن كل شهر يكتمل فيه القمر.

لكن نظرًا لأن الدورة القمرية والسنة التقويمية غير متزامنتين تمامًا، فإننا ننتهي كل ثلاث سنوات تقريبًا بقمرين مكتملين في نفس الشهر التقويمي.

وفقًا لمركز بيانات علوم الفضاء الوطني التابع لناسا.

وسيظهر القمر الكامل الأول لشهر أكتوبر، والمعروف أيضًا باسم قمر الحصاد، في اليوم الأول من الشهر.

، وأما البدر الثاني أو “القمر الأزرق” سيكون مرئيا في 31 أكتوبر.

وجاءت تسمية “القمر الأزرق” بذلك الاسم، استنادا إلى تسميات القبائل الأمريكية القديمة الأصلية.

التي كانت تُطلق على هذا القمر اسم “قمر الزهرة الكامل – Full Flower Moon”، لأنه يظهر في الربيع حيث تبدأ الأزهار بالتفتح.

جاء ذلك وفقا لموقع “سي إن إن ” الأمريكي.

ويعد أول ظهور للقمر الأزرق، في الأمريكتين منذ مارس عام 2018.

كما أنها المرة الأولى أيضا التي يظهر فيها القمر الكامل لعيد الهالوين في جميع المناطق الزمنية منذ عام 1944، وفقًا لتقويم المزارعين.

كانت آخر مرة ظهر فيها القمر الكامل لعيد الهالوين في المناطق الزمنية الوسطى والمحيط الهادئ عام 2001.

ويدور القمر حول الأرض كل 27 يوما، لكن وضعية الأرض والشمس والقمر معا.

جعلت الدوران كل 29.5 يوم، أي أن هناك 29.5 يوم بين القمر الكامل والبدر التالي، لذلك فمن غير المعتاد أن يظهر بدران في شهر واحد 30 يوما.

وبشكل عام سيكون هناك 13 قمرًا مكتملًا في عام 2020، وهو أمر نادر آخر، لأن معظم السنوات لا تشهد سوى 12 بدرًا.

وظاهرة القمر الأزرق لا تعني أن القمر سيصبح لونه أزرق.

وإنما هو مصطلح للإشارة إلى وجود “قمرين كاملين” في شهر واحد، فيما يعرف باسم “البدر الأزرق”.