برشلونة ينهي الاتفاق مع نجم الدرجة الأولى الإنجليزي

زعمت يومية “سبورت” الإسبانية والمقربة من دوائر برشلونة أن النادي الأرزق والأحمر لديه اتفاق بالفعل مع ظهير أيمن نورويتش سيتي الإنجليزي، ماكس آروونز.

وأفادت تقرير سبورت بأن البارسا اتجه إلى اللاعب الإنجليزي الصاعد (20 عامًا) بعد انهيار المفاوضات بشأن اسقدام ظهير أياكس أمستردام الهولندي، سيرجينيو ديست.

ورفض نورويتش الناشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي “تشامبيونشيب” عرضًا من برشلونة الجمعة الماضية لاستعارة اللاعب من دون إجبارية الشراء.

Barca agree personal terms with 20-year-old right back Max Aarons, but still need to agree on a fee with Norwich, reports @GuillemBalague pic.twitter.com/j150do5hF4

— B/R Football (@brfootball) September 22, 2020