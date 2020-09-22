برشلونة ينهي الاتفاق مع نجم الدرجة الأولى الإنجليزي

زعمت يومية “سبورت” الإسبانية والمقربة من دوائر برشلونة أن النادي الأرزق والأحمر لديه اتفاق بالفعل مع ظهير أيمن نورويتش سيتي الإنجليزي، ماكس آروونز.

وأفادت تقرير سبورت بأن البارسا اتجه إلى اللاعب الإنجليزي الصاعد (20 عامًا) بعد انهيار المفاوضات بشأن اسقدام ظهير أياكس أمستردام الهولندي، سيرجينيو ديست.

ورفض نورويتش الناشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي “تشامبيونشيب” عرضًا من برشلونة الجمعة الماضية لاستعارة اللاعب من دون إجبارية الشراء.

Barca agree personal terms with 20-year-old right back Max Aarons, but still need to agree on a fee with Norwich, reports @GuillemBalague pic.twitter.com/j150do5hF4 — B/R Football (@brfootball) September 22, 2020

ويرد النادي المُلقّب بالكناري، إعارة آروونز هذا الموسم مع إجبارية الشراء الصيف القادم بما يقابل 30 مليون يورو، وهو ما اعترضت عليه الإدارة الكاتالونية.

وكيل أعمال آروونز كان قد التقى بمدرب برشلونة رونالد كومان الأسبوع الماضي في مدينة ليفربول، ودارت نقاشات عديدة بين الطرفين.

يعتبر اللاعب المرتبط بعقد مع نورويتش إلى 20214، من أشد المشجعين ببرشلونة وانتشرت صورة له بعمر 8 أعوام مرتديًا قميص النادي.

وتشير التقارير الإسبانية إلى أن النادي الكاتالوني أوجد اتفاقًا بالفعل وأنهى الصفقة لصالحه بعقد يمتد إلى خمس سنوات مع دفع القيمة المطوبة على دفعات.

ويمتاز آروونز بالمجهود البدني الوفير والسرعات الهائلة، إذ كان الموسم الماضي أكثر لاعب مشاركة في الدوريات الخمسة الكبرى من اللاعبين أقل من 20 عامًا.

وخاض 36 مباراة كاملة الدقائق مُظهرًا مستويات ملفة للغاية، يمتلك أعلى معدل تمريرات صحيحة بين مدافعي الدوري الإنجليزي، ولديه نسبة مراوغات لا بأس بها.

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