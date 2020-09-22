السفير الهندي يهنئ القيادة الرشيدة باليوم الوطني الـ90

قال إن العلاقة بين البلدين وصلت لمستوى الشراكة الاستراتيجية

البلاد : واس

قدم السفير الهندي لدى المملكة د. أوصاف سعيد التهنئة الحارة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وشعب المملكة العربية السعودية، عني وبالنيابة عن حكومة وشعب الهند بالمناسبة السعيدة للاحتفال بالذكرى الـ90 لليوم الوطني السعودي.

وأكد السفير د. أوصاف سعيد تطور العلاقات التاريخية الاجتماعية والثقافية بين الهند والمملكة العربية السعودية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية منذ زيارة دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي إلى الرياض في أكتوبر 2019.

وأعرب السفير عن تقديرهم العميق للإجراءات الوقائية والاستباقية التي اتخذتها القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية للحد من تأثير وباء كورونا وضمان رفاهية المواطنين والمقيمين كلهم في المملكة.

وأشاد بالقرار الإنساني بتوفير الرعاية الطبية المجانية لجميع السكان المتضررين من الوباء جديرا بالملاحظة بشكل خاص.

كما هنأ القيادة السعودية على التنظيم الناجح للحج هذا العام في ظل ظروف استثنائية باتباع جميع البروتوكولات الصحية اللازمة.

وعبر السفير الهندي عن امتنانهم للخدمة المتفانية وتضحيات العاملين في مجال الرعاية الصحية في المملكة الذين يعملون على مدار الساعة، وفي اغلب الاحيان بعيداً عن أصدقائهم وعائلاتهم لضمان الرعاية الطبية في الوقت المناسب لإنقاذ الأرواح الغالية خلال فترة التحدي.

وأكد السفير أوصاف ثقتهم بأن العالم سيخرج أقوى بعد فترة الجائحة ونتطلع إلى قمة مجموعة العشرين الناجحة في نوفمبر، وتحقيق المبادرات الرائدة للمملكة في إطار رؤية 2030 ومزيد من الارتقاء بالعلاقات بين بلدينا الصديقين إلى أعلى مستوياتها.