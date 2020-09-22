إعلامي باكستاني: المملكة من أكبر اقتصاديات العالم

جدة : البلاد

أشاد أمير محمد خان بمتانة وقوة العلاقات السعودية الباكستانية مشيراً إلى أن المملكة من أكبر اقتصاديات العالم وقد مكنتها قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الديناميكية الحكيمة بتنفيذ سياسة المصالح الشعبية وجلب الاستثمار الأجنبي واجراء الكثير من الإصلاحات.

ورفع أمير محمد خان التهنئة لخادم الحرمين وولي عهده الأمين والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ90 ، قائلاً أنها مناسبة وطنية نزجي فيها مزيدا من التهاني باسم الشعب والحكومة الباكستانية إلى المملكة العربية السعودية وشعبها العظيم

وأضاف “لقد كان لزيارة الأمير محمد بن سلمان لباكستان أثر كبير في دعم هذه العلاقة المتينة وما تبلور عنها من اتفاقيات عززت توطيد العلاقة باستثمار طويل الأجل يستهدف الرخاء والتنمية ، وبهذه المناسبة فإن الشعب الباكستاني والمقيمين منهم هنا يقدمون اسمى عبارات التبريك والتهاني للقيادة وأن يوفقهم الله لمزيد من الرخاء.