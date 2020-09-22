أمير حائل يتوج الفائزين بسباقات الهجن

حائل – خالد الحامد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بميدان الهجن مساء اليوم حفل ختام منافسات سباقات حائل للهجن الذي أقامه الاتحاد السعودي للهجن، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، ووكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ . وقد شرف أمير منطقة حائل السباق الختامي لمنافسات الحيل والزمول” رموز” في ختام ⁧‫سباق حائل للهجن⁩ ،وخطفت” شعلة” أسرع توقيت والمركز الأول في الشوط الختامي المخصص لسن الحيل، ضمن ⁧‫سباق حائل للهجن⁩، بزمن9:25 دقيقة لمسافة6 كيلومترات للمالك مفلح حمود البلوي .

وجاءت نتائج منافسات الفترة المسائية لليوم السادس والأخير المخصص لسن الحيل والزمول ضمن ⁧‫سباق حائل للهجن⁩ كما يلي:

المركز الأول

البندر للمالك سلامة الجهني

المركز الثاني

سلهودة للمالك بدر العتيبي

المركز الثالث

حبيب للمالك مشاري الشمري

المركز الرابع

شعلة للمالك مفلح البلوي.

فيما جاءت نتائج منافسات الفترة الصباحية لليوم الأخير والمخصص لأشواط الماراثون المسافة خمسة كيلو مترات ضمن ⁧‫سباق حائل للهجن⁩ كالتالي:

الشوط الأول

جوري للمالك سفر العتيبي

الشوط الثاني

صايل للمالك سليمان الجهني

وفي نهاية الحفل سلم الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز جوائز السباق للفائزين .

و في تصريح صحفي بعد الحفل أكد أمير منطقة حائل أن الوطن في يومه الوطني يفخر بقيادته وتلاحم شعبه وأن دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لسباقات الهجن يأتي امتداداً لرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هذا الموروث الشعبي ورياضة الآباء والأجداء وأثرها على المنطقة وملاك الهجن.

وقدم سمو أمير منطقة حائل شكره لسمو ولي العهد ، مؤكداً أن ذلك يُعد دعماً لرياضة الهجن وملاكها والمواطنين المهتمين بهذه الرياضة ،كما شكر سموه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، مشيداً بالنجاح التنظيمي الذي تحقق لهذا السباق .