أمير الشرقية : العدالة الناجزة مطلب

الدمام : واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، رئيس محكمة التنفيذ بالدمام الشيخ عبدالله آل سيف، يرافقه مساعد رئيس المحكمة المعين حديثاً الشيخ عاصم العتيبي.

ونوه سموه في مستهل اللقاء بالتطور الذي شهدته المرافق العدلية، لا سيما التحول نحو الخدمات الإلكترونية، وتفعيل مسارات التقاضي عن بعد، التي يسرت الكثير من الخدمات، وسهلت على المستفيدين إنجاز تعاملاتهم مع المرافق العدلية.

وأكد سموه أن العدالة الناجزة مطلب، وفق ما نصت عليه الشريعة الغراء، وما صدر من أنظمة وتوجيهات، مشدداً على إنجاز القضايا والمطالبات بما يضمن حصول كل فرد على حقه، مع التأكيد على تعريف المستفيدين بالإجراءات، وتوعيتهم بآليات الاستفادة من البوابة التقنية للوزارة، وما استجد من تنظيمات بشأن قضايا التنفيذ في ظل جائحة كورونا المستجد.