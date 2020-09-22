أمريكا تتعهد بوقف تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات

البلاد – رضا سلامة

أكدت أمريكا عزمها على منع إيران من مواصلة عدوانها وزعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشددة على أنه بالتزامن مع تطبيق عقوبات الأمم المتحدة على إيران ستوقف واشنطن تهريب طهران للأسلحة لميليشياتها في دول الإقليم.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وفقا لقناة “فوكس نيوز”، إن العقوبات على إيران عادت على الفور، لوقف أضرار طهران على المنطقة، مضيفًا أن الولايات المتحدة، من الآن فصاعدًا، ستقود الحرب ضد تهريب الأسلحة من قبل إيران.

وأضاف “إعادة العقوبات تهدف لمنع إيران من نشر الإرهاب والفتن”، مستشهدًا بتصريحات الرئيس الأمريكي، بالقول: “كما قال ترمب، نحن نحرمهم من الموارد. نحن لا نعتزم إرسال صناديق من الأموال النقدية لهم. لن نسمح لهم بالتجارة مع العالم ولن نسمح لهم باكتساب الثروة التي تقضي على فرصة السلام”.

من جهة أخرى، تعتزم الولايات المتحدة نشر قائمة عقوبات جديدة ضد عشرات الأفراد المرتبطين ببرامج إيران النووية والصاروخية والعسكرية التقليدية. وبينت الولايات المتحدة أنها ستفرض عقوبات على مشتري وبائعي الأسلحة العسكرية لإيران، ومن المتوقع أن يصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يحظر الشركات التي تدخل في صفقة عسكرية مع إيران.

وتتماشى العقوبات الأمريكية الجديدة مع جهود الرئيس ترمب لمواجهة النفوذ الإقليمي للنظام الإيراني. وقال المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ في لقاء إعلامي، أمس، إن الولايات المتحدة لها الحق بإعادة فرض العقوبات على إيران، وإن واشنطن متفقة مع الأوروبيين حول الخطر التي تمثله إيران في المنطقة والعالم.

وقال الجنرال الأمريكي، نائب رئيس أركان الجيش الأمركي السابق جاك كين، إن الرئيس دونالد ترمب أنهى 40 عامًا من الاسترضاء الأمريكي تجاه الديكتاتورية الإيرانية، ما دفع العالم للسعي لزوال نظام الملالي. وتابع “لم أر الملالي مرة بهذا الضعف بقدر ما هم عليه الآن. وسوف يزداد الأمر سوءاً بالنسبة لهم”.