أفراح وكرنفالات في يوم الوطن

جدة ـ مهند قحطان ـ مكة المكرمة ـ أحمد الأحمدي

تعاودنا مناسبة اليوم الوطني المجيد وتزدهي الفرحة في كل مكان في الوطن ولأنها ذكرى توحيد هذا الكيان الكبير تحت راية التوحيد.. وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار على امتداد مساحة البلاد. فإن هذه المناسبة عزيزة وغالية على المواطنين السعوديين ، حيث تعكس وحدة هذه البلاد نموذجا متفردا مضيئا في التاريخ الإنساني الحديث.. ترسخت فيه رؤية ورسالة موحدة.. وانصهار سياسي واجتماعي ملفت، حيث ذابت كافة الفوارق ومظاهر التباين في بوتقة الوطن الواحد.

ومن هذا المنطلق فإن من حق إنسان هذا الوطن أن يحتفل بذكرى توحيد هذه البلاد المباركة.. وأن يحتفي بمقدمها كل عام. (البلاد) حملت راية الفرحة ورصدت ( نبض الشارع ) ومشاهد الفرحة في كل من مكة المكرمة وجدة عروس البحر الأحمر حيث أكد الجميع أنه من حق المواطن أن يعلن فخره وانتماءه ويعبر عن فرحه ويرفع الأعلام فوق واجهات المؤسسات والمنازل وينشر الشعارات الوطنية. فالاحتفاء باليوم الوطني هو احتفاء بالأمن والاستقرار والرخاء والتفاؤل في بلاد عمتها معطيات البناء والنماء.



ففي العاصمة المقدسة قال نبيل عبد السلام خياط اشعر بسعادة غامرة مع اطلالة اليوم الوطني وهو مناسبة للتعبير عن الفرحة ويحق لنا أن نفخر بهذا الوطن المعطاء واليوم ونحن نحتفي بهذه الذكرى المجيدة الخالدة نتذكر وبكل فخر واعتزاز تلك البطولات والتضحيات التي خاضها الملك عبد العزيز ــ رحمه الله ــ ورجاله الغر الميامين ممن شاركوه تلك البطولات حتى وصلت بلادنا إلى اعلى مراتب التقدم.

فخر واعتزاز

اما المواطن حمدي بن محمد فقال في ذكرى يومنا الوطني المجيد يحق لابناء الوطن أن يفخروا بتلك الامجاد التي بناها وشيدها مؤسس هذا الكيان الكبير الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ال سعود طيب الله ثراه وما بذله من جهود كبيرة واعمال خالدة في سبيل توحيد هذه البلاد ثم توالت التطورات والنهضات التنموية في مختلف المجالات من قبل انجاله الملوك ممن تسلموا سدة الحكم والقيادة من بعده.



يوم اغر

وقال عبد الله بن راشد الراشد انها ذكرى ليوم اغر مجيد في تاريخ هذا الكيان الكبير وفي هذا اليوم نعبر عن فرحتنا بإطلالة اليوم الوطني المجيد وبلادنا مزدهرة في المجالات كافة ، والشيء الجميل أن الجميع يغرسون حب الوطن في نفوس ابنائهم واليوم وبلادنا تعيش نهضة تطويرية تنموية شاملة وضع بذرتها الاولى الملك المؤسس عبد العزيز طيب الله ثراه ، لافتا إلى أن المملكة تشهد تطورا في كافة مناحي الحياة وأن المواطنين سعداء بإطلالة اليوم الوطني المجيد .

عزيزة وغالية

ويقول المواطن معن الاحمدي تمثل ذكرى اليوم الوطني لبلادنا ذكرى عزيزة وغالية على قلوبنا جميعا لانها تذكرنا بقيام هذا الكيان الكبير المبارك بقيادة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه ورجاله المخلصين. اما عالية الشمراني والتي تعمل اخصائية اجتماعية ومستشارة اسرية فقالت إن اليوم الوطني ذكرى يفتخر بها كل مواطن سعودي.



وشارك أطفال من مدينة جدة فرحة الوطن بيومه الوطني الـ 90 من خلال حضورهم برفقة أسرهم الى فعاليات الرسم فس احد المولات الكبرى خلال تقديمهم برنامج احتوى على باقة من الفعاليات المتنوعة من مختلف الفئات العمرية فرحة الوطن بيومه الوطني الـ 90 من خلال حضورهم للفعالية والتي كانت متاحة للجميع استعداد لليوم الوطني بمحافظة جدة. وجذبت الأركان المخصصة للأطفال للاحتفال باليوم الوطني والعديد منهم سطروا خلالها إبداعاتهم في مجال الرسم والتلوين لعلم المملكة والشعارات الوطنية وبعض المعالم البارزة التي تحتضنها بلادنا، وذلك حباً منهم للوطن وتعبيراً عن تجديد الولاء والانتماء له ومشاركتهم غيرهم هذه الفرحة الغامرة التي يقضونها بسعادة مع أهلهم ويستذكرونها في ذاكرتهم. وقال الطفل طلال (أحب وطني أحب المملكة العربية السعودية)، وبين رسومات لخريطة المملكة وشعار وأعلام الوطن وتزيينها باللون الأخضر والتي جعلتنا نحتار بما سنشارك لكنني شاركت برسم أحب وقمت بإلقاء النشيد الوطني كاملا أمام أصدقائي الأطفال لكي اثبت انني اريد ان احتفل باليوم الوطني بكافة السبل وكل عام ووطننا بألف خير والله يحفظ شعبنا شعب المملكة العربية السعودية.

فيما قالت الطفلة راسيل أن اللوحات الوطنية الاستعراضية كانت جدا جميلة وقررت أن أشارك برسم علم مملكتنا الحبيبة تحت العزوف الوطنية المتواجدة في الفعالية وأيضا الأناشيد وتفاعلت اليوم بشكل كبير معها وذلك فرحا وتعبيرا عن امتناني لليوم الوطني، وأحب أن أقول كل عام والوطن بخير والملك سلمان بخير والشعب السعودي كله بخير والله يديم علينا الصحة والعافية ويحفظ مملكتنا الحبيبة.