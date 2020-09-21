10 قتلى على الأقل في انهيار مبنى سكني بالهند

نيودلهي : وكالات

قال مسؤولون في الهند إن مبنى سكنياً – كان من المقرر إصلاحه – انهار وسط البلاد، صباح اليوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل.

ويعمل رجال الإنقاذ لانتشال عشرات المحاصرين تحت أنقاض المبنى المكون من 4 طوابق في ولاية ماهاراشترا.

وقال بانكاج أشيا، مسؤول في منطقة ثين، إحدى ضواحي مومباي، إن 11 شخصاً على الأقل أصيبوا بجروح عندما انهار المبنى.

وأضاف أن المبنى شيد منذ أكثر من 30 عاماً، ويحتاج لإصلاحات لا يمكن تنفيذها بسبب تدابير الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت القوة الوطنية الهندية للاستجابة للكوارث إن المبنى انهار حوالي الساعة 4 صباحاً.

ويشيع انهيار المباني في الهند خلال موسم الرياح الموسمية الممتد من يونيو إلى سبتمبر، عندما تضعف الأمطار الغزيرة أسس الهياكل القديمة أو التي تم تشييدها بشكل سيئ.