وزير الحج: سنعتمد على الحلول التقنية في مراحل العودة التدريجية للعمرة

جدة : البلاد

أكد وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر بنتن أن الوزارة ستعتمد في مراحل العودة التدريجية للعمرة والزيارة على الحلول التقنية.

وقال الوزير بنتن خلال الملتقى الافتراضي الثاني لإثراء تجربة المعتمر أن الحلول التقنية تمكن الشركات والمؤسسات من تسويق الخدمات عالميا ومحليا.

من جهته أضاف معالي نائب وزير الحج والعمرة أن منظومة الحج والعمرة لا تقتصر على الخدمات الأساسية التي تقدم لضيوف الرحمن، حيث يتواجد محتوى ضخم من الخدمات التي يمكن أن تقدم من قبل القطاع الخاص مثل الخدمات المساندة واللوجستية وغيرها و التي ستكون لها دور كبير في تحقيق مستهدفات الرؤية.