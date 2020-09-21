الرياضة

ميسي يختار مدافعًا مغمورًا..

ميسي يكشف عن أصعب مدافع واجهه بمسيرته!

محمد ابو الوفاaccess_time4 / صفر / 1442 هـ      21 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
ميسي

كشف قائد فريق برشلونة، ليونيل ميسي عن أصعب مدافع واجهه خلال مسيرته الكروية في تصريحات نقلتها يومية “آس” الإسبانية اليوم الإثنين.

واختار ميسي (33 عامًا) ظهير فريق جيرونا الإسباني السابق والمنتمي إلى إقليم كاتالونيا، بابلو مافيو، كأصعب خصم تواجه معه في الملاعب.

وعلل اللاعب المتوّج بالكرة الذهبية 6 مرات اختياره لمافيو بسبب قدرته غير العادية على فرض الرقابة اللصيفة، وخشونته في التدخلات.

عقب المباراة التي جمعت برشلونة بجيرونا صيفية 2017 توجه ميسي إلى مافيو وسأله “كم عمرك؟ هل أنت معار من مانشستر سيتي؟”.

سلطت وسائل الإعلام الإسبانية الضوء على اهتمام البرغوث وامتعاضه في الوقت ذاته من إمكانات مافيو البدنية وإلحاقه الضرر به خلال المواجهة.

يبلغ مافيو من العمر 23 عامًا وينشط حاليًا بفريق هويسكا معارًا من شتوتجارت الألماني، وله تمريرة حاسمة خلال مباراتين خاضهما في الليجا هذا الموسم.

محمد ابو الوفا

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