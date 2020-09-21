فيديو: رونالدو يسجل ويقود يوفنتوس لانتصار بثلاثية بالكالتشيو

قاد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس لفوزٍ سهلٍ ضد سامبدوريا في مستهل مشوار الفريقين بمسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجّل رونالدو (35 عامًا) الهدف الثالث لفائدة البيانكونيري بعد أن استلم تمريرة متقنة من الويلزي آرون رامسي بالدقيقة 88 من الشوط الثاني.

افتتح التسجيل الدولي السويدي ديان كولوسيفسكي عند الدقيقة 13، قبل أن يضاعف القائد ليوناردو بونوتشي النتيجة بهدفٍ ثانٍ بالدقيقة 78.

وسجّل رونالدو رقمًا مميزًا ضد السامب كونه اللاعب الوحيد في الدوريات الخمس الكبرى الذي يصوّب 10 مرات في مباراة واحدة.

بينما تجاوز عدد أهداف أسطورة يوفنتوس ومديره الحالي بافل ندفيد، بعد أن وصل إلى الهدف رقم 66 بقميص النادي الشمالي.

شاهد الهدف..

CRISTIANO RONALDO WHAT A FINISH..pic.twitter.com/zKCYlBe2qb — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) September 20, 2020