طريقة عمل عصير طبقات كوكتيل الفواكه

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ مشروب صيفي مميز من طبقات كوكتيل الفواكه

المقادير اللازمة

الطبقة الأولي

نصف كوب فراولة مجمدة أو توت أحمر

نصف كوب سكر

كوب حليب

كوب ثلج

نصف كوب آيس كريم فراولة

للطبقة الثانية

نصف كوب مانجو شرائح

نصف كوب سكر

كوب حليب

كوب ثلج

نصف كوب آيس كريم مانجو

للطبقة الثالثة

2 حبة موز مقطع

نصف كوب سكر

كوب حليب

كوب ثلج

نصف كوب آيس كريم فانيليا

طريقة العمل

في الخلاط، تطحن مقادير الطبقة الأولي معاً

توضع في أكواب التقديم وتترك جانباً

توضع مقادير الطبقة الثانية في الخلاط وتطحن جيداً

ثم توضع بحرص ورفق علي عصير الفراولة

تطحن في الخلاط مقادير الطبقة الثالثة حتي تصبح ناعمة

ثم توضع بحرص فوق الطبقتين السابقين

يقدم الكوكتيل مثلج