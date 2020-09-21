المرأه صحة و عافية

طريقة عمل طاجن السردين بالليمون المخلل

نيفين عباسaccess_time4 / صفر / 1442 هـ      21 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

سمك السردين من الأسماك الخفيفة ذات الطعم المميز والغنية بأوميجا 3 المفيدة للجسم

نقدم لكِ وصفة طاجن السردين بطريقة سهلة وسريعة

المقادير اللازمة

كيلو سمك سردين منظف ومغسول
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
نصف كوب زيت
ليمون مخلل مقطع
بقدونس مفروم
عصير 2 حبة ليمون
2 ملعقة كبيرة خل
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة كزبرة جافة
ملح وفلفل

طريقة العمل

تطحن جميع المقادير في الكبة حتي تتجانس
ثم يغطي سمك السردين بالخلطة التي قمنا بطحنها جيداً
يرص السمك في طاجن فرن
ثم يوضع في الفرن حتي تمام نضجه
يخرج ويقدم ساخن مع الخبز والسلطة

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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