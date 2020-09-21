طريقة عمل طاجن السردين بالليمون المخلل

البلاد – نيفين عباس

سمك السردين من الأسماك الخفيفة ذات الطعم المميز والغنية بأوميجا 3 المفيدة للجسم

نقدم لكِ وصفة طاجن السردين بطريقة سهلة وسريعة

المقادير اللازمة

كيلو سمك سردين منظف ومغسول

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

نصف كوب زيت

ليمون مخلل مقطع

بقدونس مفروم

عصير 2 حبة ليمون

2 ملعقة كبيرة خل

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملح وفلفل

طريقة العمل

تطحن جميع المقادير في الكبة حتي تتجانس

ثم يغطي سمك السردين بالخلطة التي قمنا بطحنها جيداً

يرص السمك في طاجن فرن

ثم يوضع في الفرن حتي تمام نضجه

يخرج ويقدم ساخن مع الخبز والسلطة