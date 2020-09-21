ترسية الدفعة السادسة من الشعير هذا العام

جدة : البلاد

أنهت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية 540 ألف طن من الشعير موزعة على مناشئ “الاتحاد الأوروبي، استراليا، البحر الاسود، أمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)”، والتي تمثل الدفعة السادسة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام 2020م.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس اليوم، أنه تم دعوة عدد 25 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة تقدمت منها 16 شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على 6 شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع 7 شحنات كميتها 420 ألف طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع شحنتين كميتها 120 ألف طن للتوريد خلال الفترة نوفمبر- ديسمبر 2020م .

وأفاد معاليه أن ترسية هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي للشعير المستورد، وأنه بتلك الكمية تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على نحو 5 مليون طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني على الرابط التالي: http://www.sago.gov.sa/Import/Barely .