تخصيص آخر شركتي مطاحن دقيق قريباً

جدة – البلاد

كشف هاني بن ناصر الصائغ المتحدث الرسمي للمركز الوطني للتخصيص، عن أنه سيتم قريباً تخصيص آخر شركتين من شركات مطاحن الدقيق، ونقل ملكيتهما للقطاع الخاص.

وقال إن تخصيص المطاحن يخلق عمقا للسوق يؤدي إلى تقديم خدمات ومنتجات أفضل للمستفيدين، وتوفير وظائف نوعية للعاملين في القطاع وزيادة عدد الوظائف، وخلق منافسة بين الشركات ما يرفع كفاءة القطاع.

وأعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب، الخميس الماضي، اكتمال المرحلة الأولى من عملية تخصيص ونقل ملكية شركات مطاحن إنتاج الدقيق الأولى والثالثة، والتي شملت عملية طرح كامل الحصص في شركتين من شركات المطاحن الأربع (شركة المطاحن الأولى وشركة المطاحن الثالثة) لمستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص.

وكانت المؤسسة العامة للحبوب قد أعلنت في يوليو الماضي البدء في تأهيل المستثمرين للمرحلة الثانية من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، التي تشمل طرح كامل الحصص في شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة.

ولشركة المطاحن الثانية 3 أفرع: في الرياض وحائل وجازان، وتبلغ طاقة مطاحن الدقيق فيها 1.3 مليون طن سنوياً، وطاقة مصانع الأعلاف 180 ألف طن، وطاقة الصوامع التشغيلية 190 ألف طن ، ولشركة المطاحن الرابعة 3 فروع أيضا وتقع في الدمام والخرج والمدنية المنورة، وتبلغ طاقة مطاحن الدقيق فيها 945 ألف طن سنوياً، وطاقة مصانع الأعلاف 90 ألف طن، وطاقة الصوامع التشغيلية 140 ألف طن.