المسحل: الاتحاد الآسيوي تجاوب تقديرًا للظروف

أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه عندما أُقر استكمال دوري أبطال آسيا بطريقة التجمع، كان هناك تواصل شبه يومي مع الأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة؛ لتسهيل وتوفير كل سبل النجاح للأندية السعودية الممثلة للوطن، والحمد الله بدأنا بعدة خطوات، منها الطلب من الاتحاد الاسيوي تعديل اللوائح الخاصة بتسجيل اللاعبين، وهذا مكّن عددا من اللاعبين من تمثيل الأندية في دور المجموعات رغم أنهم شاركوا من قبل مع أندية أخرى بنفس دور المجموعات. أيضا شاهدنا بعض اللاعبين الذين أكملوا موسمهم المحلي ولعبوا يوم 9 سبتمبر مع أنديتهم في الدوري السعودي، وبعدها بخمسة أيام مثلوا أندية أخرى مشاركة في دوري أبطال آسيا؛ هذه كلها تمت بتنسيق وجهود فريق عمل متكامل من الاتحاد السعودي لكرة القدم، ودعم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل .
وأضاف: ” نتمنى السلامة لكافة مصابي نادي الهلال، وقد شاهدنا عودة سلمان الفرج لمعسكر فريقه، وهناك عدد من اللاعبين تماثلوا للشفاء، والأمر تم بتواصل يومي؛ كون الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم منتدب للدوحة للوقوف على كافة احتياجات الفرق السعودية الممثلة للوطن. وقد تواصلنا بشكل مباشر مع الاتحاد الآسيوي ومع اللجنة المنظمة وشرحنا لهم بالضبط الصعوبات التي تواجه نادي الهلال بإصابة عدد كبير من اللاعبين وكان هناك تجاوب من قبلهم، وذلك بفضل الأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة الذي قام بجهود جبارة وكبيرة ونقدم له الشكر الجزيل على وقوفه غير المستغرب لدعم أندية الوطن، ونحن نعرف أن برتوكول البطولة والدولة المنظمة ينص على الالتزام بالحجر لمدة 14 يوما، وطلبنا منهم أنه طالما أعراض المرض زالت وأظهرت الفحوصات النسبة التي تثبت شفاء المريض، فيُكتفى بالمدة السابقة، ويعود اللاعب لمشاركة زملائه، ووجدنا تجاوبا من الاتحاد الآسيوي؛ تقديرا لهذه الظروف.