الجامعة العربية تدعو لوقف القتال بدول الصراع المسلح

القاهرة – البلاد

دعت جامعة الدول العربية جميع الأمم والشعوب، خاصة الدول العربية التي تشهد صراعات مسلحة، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والالتزام بوقف الأعمال القتالية واللجوء إلى الحل السياسي لكونه السبيل الوحيد لتسوية الصراعات والنزاعات.

وأكدت الجامعة العربية في بيان لها أمس (الأحد)، بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للسلام، دعمها الكامل للجهود التي تضطلع بها منظمة الأمم المتحدة بهدف تعزيز السلام المستدام، بما في ذلك التزاماتها بحفظ وبناء السلام وحرصها على إقامة شراكة إستراتيجية مع المنظمة الدولية لمنع نشوب النزاعات وحلها.

وطالبت الجامعة أيضاً جميع الشعوب بالعمل على بناء ونشر ثقافة السلام من خلال ترسيخ مجموعة من القيم والأنماط السلوكية المرتكزة على احترام حقوق الإنسان ورفض العنف بجميع صوره وأشكاله وتعزيز سيادة القانون والتمسك بمبادئ الديمقراطية والحرية والعدالة ونشر قيم التسامح وقبول الآخر والتعددية الثقافية وتعزيز الحوار.