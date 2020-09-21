أرامكو.. استثمار في الكوادر وتنمية المجتمعات

الظهران- البلاد

يُعد الموظفون، وثقافة مكان العمل، من الأمور المهمة لنجاح أرامكو السعودية، حيث تستثمر في موظفيها من خلال تنفيذ عديد من برامج التدريب وتطوير المهارات. ولا تألو أرامكو السعودية جهدًا في انتقاء كوادرها البشرية من قوى عاملة متنوعة، وتطويرهم، والاحتفاظ بهم، وتطبيق إستراتيجيات وبرامج عديدة لتعزيز تطويرهم على الصعيدين الشخصي والمهني.

وتطبق الشركة برامج متنوعة للصحة المهنية والبيئية تهدف إلى حماية كوادرها البشرية، وموظفي مقاوليها، والمجتمعات الكثيرة التي تزاول فيها أعمالها، من المخاطر التي يمكن أن تنشأ عنها.

وتنظم أرامكو السعودية برامج تدريبية لجميع موظفيها على مستوى الشركة في مجال السلامة طوال فترة عملهم فيها. وطورت الشركة في عامي 2018م و2019م، برامج تدريبية عن إدارة التغيير، ومحاكاة عزل المعدات والعمليات، وإصدار تصاريح العمل واستلامها. وبالإضافة إلى التدريب الحالي، تركز الشركة جهودها أيضًا على تصميم برامج تدريبية تفاعلية جديدة عن مخاطر السلامة المحتملة.

وتوفّر الشركة باقة من الحوافز والعوائد، وفرص التطور التعليمي والمهني والشخصي، وبرامج الرعاية الصحية، والمرافق السكنية والترفيهية، التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى رضا الموظفين وتطويرهم والعناية بصحتهم ورفاهيتهم. وبلغ إجمالي عدد موظفي الشركة العاملين في موجودات الشركة المدارة والمملوكة بالكامل في المملكة في العام 2019م أكثر من 69 ألف موظف. كما تولي اهتمامًا شديدًا بصحة موظفي مقاوليها، وسلامتهم، وحقوقهم الإنسانية. ويُعزى نجاح الشركة ومرونتها المستمدة من تعاونها مع شركائها الملتزمين الذين يُسهمون بقدر كبير من إجمالي ساعات العمل في الشركة.