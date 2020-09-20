وزير التعليم يعلن اعتماد تدريس اللغة الإنجليزية ابتداءً من الصف الأول

جدة : البلاد

أكد وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، أن السنة الأولى ستكون موحدة، معلنًا بدء تدريس اللغة الإنجليزية من السنة الأولى الابتدائية، والتركيز على العلوم والرياضيات، على أن تبدأ التربية الرقمية من السنة الرابعة.

وأضاف وزير التعليم، خلال استضافته في برنامج الراصد على قناة الإخبارية: “هناك مشروع لمسارات المرحلة الثانوية قائم الآن، وتمت الموافقة عليه، يتحدث عن 5 مسارات؛ 4 منها متخصصة”.

وتابع: “سيكون هناك تغيرات الهدف منها مصلحة الطالب ومصلحة المواطن المستقبلي، بحيث يكون الخريج حاصل على مختلف الكفايات التي تؤهله لكي يكون منافسا على مستوى الأسواق العالمية”.

وأضاف “آل الشيخ”: “مرحلة التعليم العام مرحلة مهمة، خاصة أننا لا نستطيع أن نحسن من التعليم الثانوي دون أن نحسن من التعليم دون الثانوي، وسنبدأ في تنفيذ هذه الخطة في عام 1443هجريًا”.