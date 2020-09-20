وزراء البيئة العرب يبحثون غدا مشكلة الناقلة النفطية “صافر”

جدة : البلاد

تعقد جامعة الدول العربية “إدارة الشؤون البيئة والأرصاد الجوية بالقطاع الاقتصادي، الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة” غدًا الاثنين دورة استثنائية عن بعد لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بناء على طلب المملكة العربية السعودية.

وأوضح السفير كمال حسن الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية في بيان اليوم، أن الدورة الاستثنائية تعقد بطلب من السعودية بهدف مناقشة سبل وآليات تفعيل القرار رقم 582 الصادر عن مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته العادية رقم (31) والتي عقدت في 24 أكتوبر الماضي والخاص بالتأكيد على أهمية إيجاد الحل المناسب لتفادي كارثة بيئية جراء عدم صيانة السفينة “صافر” النفطية الراسية قبالة ميناء رأس عيسى النفطي في البحر الأحمر منذ 2015.