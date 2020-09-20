مطالبات أمريكية بخنق إيران عبر “سويفت”

البلاد – رضا سلامة

طالب نواب أمريكيون الرئيس ترمب بخنق إيران اقتصاديًا عبر عزلها عن النظام المالي العالمي بإيقاف التعامل مع 14 بنكًا إيرانيًا مازالوا مرتبطين بنظام سويفت الدولي للمعاملات المالية، لحصار تمويل النظام للإرهاب والقمع، فيما عززت الولايات المتحدة وجودها في الخليج بمجموعة هجومية بقيادة حاملة الطائرات نيميتز، تزامنًا مع إعلانها إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران.

وفي رسالة للرئيس ترمب، طالب ستة أعضاء جمهوريين بمجلس الشيوخ بفرض عقوبات على جميع القطاعات المالية في إيران، حسب الأمر التنفيذي الصادر في بداية هذا العام.

وأشار كل من توم كوتون وجون كورنين وتيد كروز من ولاية تكساس، وماركو روبيو وريك سكوت من ولاية فلوريدا، وتوم تيلي من ولاية كارولينا الشمالية، إلى أنه بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الموقّع من ترمب في 10 يناير الماضي، يُسمح لوزيري الخارجية والخزانة الأمريكيين بفرض عقوبات على المزيد من قطاعات الاقتصاد الإيراني.

ولفت النواب في الرسالة إلى أنه رغم العقوبات المالية ضد إيران، لا يزال 14 مصرفًا إيرانيًا متصلًا بشبكة الرسائل المالية لشركة سويفت للمعاملات المالية، وهي بمثابة شريان اقتصادي مهم للنظام، مؤكدين أنه إذا تم استهداف هذه البنوك المتبقية بالعقوبات الأمريكية، فسيتم عزل إيران تمامًا عن النظام المالي العالمي، وستكون قدرة النظام على تمويل نفوذه الشرير في المنطقة محدودة بدرجة أكبر.

يذكر أن سويفت “نظام التحويلات المالية والمعاملات بين البنوك” يتحكم بمجمل المدفوعات العالمية، وهو عمليًا الوسيط الذي يربط بنوك العالم كافة، ويمر سنويًا عبر نظام سويفت قرابة 4 مليارات صفقة مدفوعات، وبمبالغ يومية تقدر بتريليونات الدولارات لمدفوعات المعاملات المالية، وتتيح خدمات سويفت ربط أكثر من 11 الف منظمة مصرفية وبنى تحتية وشركات متعاملة في أكثر من 200 بلد ومنطقة، ويعني إيقاف التعامل مع بنوك إيران ضمن سويفت خروج طهران من المعاملات المالية الدولية، مما سيؤدي لعزلتها وانهيارها اقتصاديًا.

وردا على تهديدات إيران بالانتقام لمقتل سليماني، وتقارير عن تخطيط طهران لاستهداف سفيرة واشنطن في جنوب أفريقيا، توعد ترمب إيران برد “أقوى بألف مرة” في حال شنت أي اعتداء على بلاده.

وفي سياق تصعيد الضغوط على إيران، أعلنت البحرية الأمريكية أن حاملة طائرات نيميتز وبوارج بحرية مرت عبر مضيق هرمز لتدخل الخليج، وقال قائد المجموعة الهجومية الأدميرال جيم كيرك إن مجموعة نيميتز سترايك في منطقة عمليات الأسطول الخامس في ذروة الاستعداد.

يأتي هذا، بعدما قالت مصادر أمريكية مطلعة إن ترمب يعتزم إصدار أمر تنفيذي جديد لمعاقبة أي جهة تنتهك حظر الأسلحة المفروض على إيران، وتأكيد بومبيو أن الولايات المتحدة بدأت عملية مدتها 30 يومًا لإعادة عقوبات الأمم المتحدة بالكامل ضد إيران من خلال “آلية الزناد”، مشددًا على أن العقوبات ستُعاد تلقائيًا اليوم الأحد، كما تعهد بأن تمنع بلاده إيران من شراء معدات عسكرية صينية وروسية، حتى مع اختلاف الحلفاء الأوروبيين مع موقف واشنطن.