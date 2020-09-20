مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 558 خيمة إيوائية في السودان

الخرطوم : واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية أمس الأول بتوزيع 558 خيمة إيوائية للمتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة استفاد منها 3,348 فردًا، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

وجرى توزيع 200 خيمة في قرية أبو رويجل بمحلية بحري النخلية التابعة لولاية الخرطوم استفاد منها 1,200 فرد، وتوزيع 60 خيمة في قرية قوز بدر بمحلية المتمة التابعة لولاية نهر النيل استفاد منها 360 فردًا، وتوزيع 200 خيمة في منطقة المسعودية بولاية الجزيرة استفاد منها 1,200 فرد، كما تم توزيع 98 خيمة في قرى الغبش و بقروسي و المغاوير بمحلية المتمة التابعة لولاية نهر النيل استفاد منها 588 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.