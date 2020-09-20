كاميرات لمراقبة مساكن العمال

الرياض ـ البلاد

حدّث المركزُ الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها دليلَ الاشتراطات الصحية لمساكن العمال لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

ويضمّ الدليل إجراءات للترصد الوبائي، والتوعية والتثقيف الصحي، والوقاية والسلامة.

وتشمل الاشتراطات المحدّثة منع زيارات الأصدقاء والأقارب لسكن العمال، وإنشاء نقطة فحص لجميع العاملين في السكن المخصص للعمال عند الدخول والخروج.

كما أوجب الدليل على المسؤولين عن مساكن العمال قياس درجة الحرارة لجميع العمال المقيمين بالسكن على الأقل مرة واحدة يوميا.

ومن ضمن الاشتراطات كذلك: تزويد السكن بكاميرات لمراقبة حركة العمال والدخول والخروج، وتزويده أيضاً بعدد كافٍ من رجال الأمن وتخصيص مكان لهم.