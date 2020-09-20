المرأه صحة و عافية

طريقة عمل فادج زبدة الفول السوداني

نيفين عباسaccess_time3 / صفر / 1442 هـ      20 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ وصفة مميزة لمحبي الفادج ونكهة الفول السوداني

المقادير اللازمة

3 أكواب سكر حبيبات
3/4 أكواب زبدة
2/3 كوب حليب مبخر
كوب زبدة فول سوداني كريمية
ملعقة صغيرة فانيليا
عبوة كريمة مارشيملو

طريقة العمل

ضعي ورق زبدة في صينية مقاس 9 × 13 بوصة
في قدر كبير على نار متوسطة اخلطي السكر والزبدة والحليب المبخر
يغلى المزيج ويترك على النار مع إستمرار التحريك
يرفع عن النار ويقلب في زبدة الفول السوداني حتى يتجانس تمامًا
يضاف له كريمة المارشيملو وخلاصة الفانيليا
ينقل الفادج إلى الصينية المحضرة
اتركيه يبرد لمدة ساعتين قبل التقطيع
ثم يقطع ويقدم

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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