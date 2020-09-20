طريقة عمل باوند كيك التفاح بالكراميل

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة رائعة لكيكة الزبدة أو باوند كيك بالتفاح مع صلصة الكراميل

المقادير اللازمة

للكيك

2 كوب سكر

1 1/2 كوب زيت نباتي أو زبدة

2 ملعقة صغيرة فانيليا

3 بيضات كبيرة بدرجة حرارة الغرفة

3 أكواب دقيق لجميع الأغراض

ملعقة صغيرة صودا الخبز

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة ملح

3 حبات تفاح متوسط ​​الحجم مقشرة ومنزوعة البذور ومفرومة

للكراميل

1/2 كوب زبدة

2 ملعقة صغيرة كريمة ثقيله

نصف كوب سكر بني

ملعقة صغيرة الفانيليا

طريقة العمل

الكيك

سخن الفرن مسبقًا إلى 325 درجة فهرنهايت (175 درجة مئوية)

ادهني صينية وقومي بتبطينها

في وعاء كبير ، اخفقي السكر والزيت والفانيليا والبيض بالخلاط الكهربائي حتى يصبح الخليط خفيفًا ورقيقًا

يمزج الدقيق مع صودا الخبز والقرفة والملح

يقلب في الخليط حتى يمتزج

ثم يضاف له التفاح ويقلب

يوضع في الصينية

اخبزيها لمدة 55-70 دقيقة أو حتى يخرج عود أسنان نظيف

اتركه ليبرد لمدة 20 دقيقة

للكراميل

سخني الزبدة والقشدة الثقيلة والسكر البني في قدر صغير على نار متوسطة

يغلى المزيج مع التحريك لإذابة السكر ثم يرفع عن النار

أضيفي الفانيليا وقلبي حتى تمتزج

اتركيه لمدة 5-10 دقائق حتى يتكاثف

ضعيه فوق الكعكة

ثم قدميها