طريقة عمل الدجاج بالبارميزان

البلاد – نيفين عباس

المقادير اللازمة

2 حبة بيض

1 1/2 كوب بقسماط

1 كوب جبن بارميزان مبشور ناعماً

ملح وفلفل

8 أفخاذ دجاج متوسطة منزوعة الجلد

1/3 كوب زيت نباتي

700 جرام طماطم مفرومة مع ريحان و اوريجانو

200 جرام جبن ذائب

طريقة العمل

يسخن الفرن إلى 200 درجة مئوية / 180 درجة مئوية

اخفقي البيض برفق في طبق مع نصف كوب ماء

في وعاء كبير امزجي فتات الخبز أو البقسماط وجبنة البارميزان وتبليها بالملح والفلفل

اغمسي الدجاج في البيض ، ثم خليط فتات الخبز

سخني نصف الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة

اطهي نصف أفخاذ الدجاج لمدة 3 دقائق على كل جانب أو حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة

انقلي المزيج إلى الصينية المبطنة وكرريه مع باقي الدجاج

في هذه الأثناء

وزعي صلصة الطماطم على طبق فرن

ثم ضعي أفخاذ الدجاج فوق الطماطم وضعي فوقها الجبن المبشور

يعاد إلى الفرن ويُخبز لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يذوب الجبن وينضج الدجاج ويصبح ذهبيًا

قدميها دافئة