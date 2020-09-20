المرأه صحة و عافية

طريقة عمل الدجاج بالبارميزان

نيفين عباسaccess_time3 / صفر / 1442 هـ      20 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

المقادير اللازمة

2 حبة بيض
1 1/2 كوب بقسماط
1 كوب جبن بارميزان مبشور ناعماً
ملح وفلفل
8 أفخاذ دجاج متوسطة منزوعة الجلد
1/3 كوب زيت نباتي
700 جرام طماطم مفرومة مع ريحان و اوريجانو
200 جرام جبن ذائب

طريقة العمل

يسخن الفرن إلى 200 درجة مئوية / 180 درجة مئوية
اخفقي البيض برفق في طبق مع نصف كوب ماء
في وعاء كبير امزجي فتات الخبز أو البقسماط وجبنة البارميزان وتبليها بالملح والفلفل
اغمسي الدجاج في البيض ، ثم خليط فتات الخبز
سخني نصف الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة
اطهي نصف أفخاذ الدجاج لمدة 3 دقائق على كل جانب أو حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة
انقلي المزيج إلى الصينية المبطنة وكرريه مع باقي الدجاج
في هذه الأثناء
وزعي صلصة الطماطم على طبق فرن
ثم ضعي أفخاذ الدجاج فوق الطماطم وضعي فوقها الجبن المبشور
يعاد إلى الفرن ويُخبز لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يذوب الجبن وينضج الدجاج ويصبح ذهبيًا
قدميها دافئة

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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