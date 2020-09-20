طريقة عمل الدجاج بالبارميزان

البلاد – نيفين عباس
المقادير اللازمة
2 حبة بيض
1 1/2 كوب بقسماط
1 كوب جبن بارميزان مبشور ناعماً
ملح وفلفل
8 أفخاذ دجاج متوسطة منزوعة الجلد
1/3 كوب زيت نباتي
700 جرام طماطم مفرومة مع ريحان و اوريجانو
200 جرام جبن ذائب
طريقة العمل
يسخن الفرن إلى 200 درجة مئوية / 180 درجة مئوية
اخفقي البيض برفق في طبق مع نصف كوب ماء
في وعاء كبير امزجي فتات الخبز أو البقسماط وجبنة البارميزان وتبليها بالملح والفلفل
اغمسي الدجاج في البيض ، ثم خليط فتات الخبز
سخني نصف الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة
اطهي نصف أفخاذ الدجاج لمدة 3 دقائق على كل جانب أو حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة
انقلي المزيج إلى الصينية المبطنة وكرريه مع باقي الدجاج
في هذه الأثناء
وزعي صلصة الطماطم على طبق فرن
ثم ضعي أفخاذ الدجاج فوق الطماطم وضعي فوقها الجبن المبشور
يعاد إلى الفرن ويُخبز لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يذوب الجبن وينضج الدجاج ويصبح ذهبيًا
قدميها دافئة