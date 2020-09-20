تسارع انتعاش اقتصاد المملكة ومشاريع الإنشاء

جدة- ياسربن يوسف

رجّح تقرير لمجلس الأعمال السعودي الأميركي، تسارع النمو الاقتصادي في المملكة، وتنامي ترسية العقود في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن قيمة الإنشاءات المرساة حتى الربع الثالث من العام الحالي بلغت 47.8 مليار ريال.

وتوقع الخبير الاقتصادي بمجلس الأعمال السعودي الأمريكي البراء الوزير، أن تتعافى أنشطة الإنشاء في الفترة المتبقية من العام الحالي والتي تشهد انتعاشًا تدريجيا بالفعل، والتطورات الإيجابية التي تشمل التطوير المستمر لقطاع العقارات السكنية في المملكة ، ومستهدفات وزارة الإسكان للوصول بنسبة تملّك المنازل إلى 70%، مما سيدفع عجلة نمو قطاع الإنشاء، خاصة مع إنشاء صندوق الاستثمارات العامة شركة “روشن” وجذب المزيد من مشاركات القطاع الخاص.

وقال التقرير إن ثمة مؤشر إيجابي آخر يتمثل في تصاعد مبيعات الإسمنت؛ حيث قفز إجمالي مبيعات الإسمنت للمنتجين المحليين بنسبة 38% خلال شهر أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت المبيعات المحلية بنسبة 41%. كما تتوقع لجنة الإسمنت الوطنية أن يتم دعم مبيعات الإسمنت من قبل القطاع العقاري السكني، وأن تشهد طلبًا مطردًا في الفترة المتبقية من العام.

وأضاف مؤشر مجلس الأعمال السعودي الأميركي إنه بالنظر إلى المستقبل، فهناك عدد من المشاريع التي تلوح في الأفق التي من شأنها أن تعزز أنشطة الإنشاء وتشمل هذه المشاريع إنشاء مرحلة المرافق العامة لمشروع القدية وباقات مطار البحر الأحمر السياحي ومشاريع النفط والغاز ذات الصلة بشركة أرامكو السعودية.

يذكر أن القروض العقارية المقدمة من المصارف العاملة في المملكة، شهدت ارتفاعا خلال النصف الأول بنحو 62.5 مليار ريال رغم تحديات الجائحة على الصعيدين العالمي والمحلي. ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، يعد ارتفاع الربع الثاني هو ثامن ارتفاع ربعي للقروض العقارية على التوالي منذ الربع الثالث 2018 ، وتعزى الطفرة الكبيرة في القروض العقارية إلى برامج الإسكان الحكومية، ومنها برنامج “سكني”.

وتتوزع القروض العقارية المقدمة من المصارف في السعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 69.5 في المائة للأفراد، مقابل 30.5 في المائة منها مقدمة للشركات.