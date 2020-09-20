الفيفا يشيد بتأهل الهلال إلى ثمن نهائي آسيا

حسم الهلال تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بعد أن عاد من ميدان شهرخودرو الإيراني بتعادل بلا أهداف، منحه الترقي إلى الدور القادم.

الهلال هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة ويطمح في أن يكون أول نادٍ سعودي يحافظ على لقبه في البطولة الأغلى آسيويًا.

بدوره أشاد الانحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بالروح التي تحلى بها الفريق العاصمي الأزرق، رغم ظروف المباراة الصعبة وإصابة عدد كبير من لاعبيه بفيروس كورونا.

وكتب فيفا: “الهلال أظهر روح البطل وقهر الظروف العصيبة وحقق المطلوب بالعبور إلى دور الـ 16 رغم الغيابات العديدة في صفوفه”.

#دوري_أبطال_آسيا:

🇸🇦 #الهلال أظهر روح البطل وقهر الظروف العصيبة وحقق المطلوب بالعبور إلى دور الـ16 رغم الغيابات العديدة في صفوفه بتعادله 0⃣-0⃣ مع شهر خودرو 🇮🇷 ليتأهل في صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة.

تحية خاصة للزعيم وتمنياتنا بالشفاء العاجل للجميع 💙#شهرخودرو_الهلال pic.twitter.com/B9yijqopxm — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) September 20, 2020

وتأهل الزعيم إلى ثمن نهائي الآسيوية متصدرًا عن المجموعة الثانية بعد أن جمع 11 نقطة من 5 جولات، بينما يتنافس أهلي دبي وباختاكور الأوزبكي على البطاقة الثانية.