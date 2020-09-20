الرياضة

الهلال يقهر الظروف..

الفيفا يشيد بتأهل الهلال إلى ثمن نهائي آسيا

محمد ابو الوفاaccess_time3 / صفر / 1442 هـ      20 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
الهلال

حسم الهلال تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بعد أن عاد من ميدان شهرخودرو الإيراني بتعادل بلا أهداف، منحه الترقي إلى الدور القادم.

الهلال هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة ويطمح في أن يكون أول نادٍ سعودي يحافظ على لقبه في البطولة الأغلى آسيويًا.

بدوره أشاد الانحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بالروح التي تحلى بها الفريق العاصمي الأزرق، رغم ظروف المباراة الصعبة وإصابة عدد كبير من لاعبيه بفيروس كورونا.

وكتب فيفا: “الهلال أظهر روح البطل وقهر الظروف العصيبة وحقق المطلوب بالعبور إلى دور الـ 16 رغم الغيابات العديدة في صفوفه”.

وتأهل الزعيم إلى ثمن نهائي الآسيوية متصدرًا عن المجموعة الثانية بعد أن جمع 11 نقطة من 5 جولات، بينما يتنافس أهلي دبي وباختاكور الأوزبكي على البطاقة الثانية.

محمد ابو الوفا

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