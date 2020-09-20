الفرج يغادر الحجر… والآسيوي يكتفي بمسحتين سلبيتين

الرياض- فيصل الرقيبة

أكد مصدر في الاتحاد الآسيوي، أنه سيكون بمقدور لاعبي الهلال الذين أصيبوا بفيروس كورونا من قبل ، بالمشاركة في مباريات الفريق، دون الحاجة إلى فرض حجر صحي عليهم لمدة 14 يوما.

وقال المصدر: “النتائج الإيجابية في فريق الهلال، ظهرت في أوقات متباينة، وسيكون بمقدور اللاعبين الذين سبق وأن كانت نتائجهم إيجابية من المشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة، وسيسمح الاتحاد الآسيوي بعودة اللاعبين في حالة ظهرت نتيجة الفحص سلبية لمرتين على التوالي”.

وتابع: “سيتم أخذ عينة جديدة لكل من كانت نتيجته إيجابية عند وصول البعثة، وفي حال تحولت عينته إلى سلبية سيكون بإمكانه الانضمام للبعثة”.

وواصل: “لن يتم أخذ العينات من جميع المصابين في نفس اليوم، سيتم مراعاة الفارق الزمني بين الإصابات، وستجرى الفحوصات بحسب من كانت نتيجته إيجابية أولا”.

وأوضح: “هناك توجه بتقليل مدة عزل اللاعبين المصابين، لن يُفرض الحجر لمدة 14 يوما عليهم، قد تكون 10 أياما فقط، ومن كانت نتيجة مسحته سلبية مرتين خلال هذه الفترة، سيكون بإمكانه الانضمام إلى البعثة”. وكان قائد الفريق الهلالي سلمان الفرج أول المغادرين للحجر الصحي تمهيدا للانضمام لتدريبات الفريق الجماعية.