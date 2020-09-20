الحوثي يختطف مسربي فضيحة مقتل الأغبري

القاهرة – محمد عمر

اختطفت مليشيا الحوثي عدداً من ضباط وأفراد الأمن، لكشفهم تلاعباً في قضية الشاب عبدالله الأغبري من قبل مشرفين كبار للمليشيا، بحسب ناشطين في العاصمة صنعاء.

واتهمت المليشيا الضباط والأفراد بأنهم المتسببون بتحول قضية الأغبري إلى قضية رأي عام، لتسريبهم معلومات تفيد تغطية الحوثيين على الجريمة، والسعي إلى إفلات المجرمين عن العقاب.

وشمل الاختطاف والاعتقال خمسة ضباط وجندي بقسم الصياح، داهمت منازلهم ثم اقتادتهم إلى أماكن مجهولة، وهم محمد مشهور، مدير البحث بقسم الصياح، والذي ظهر في فيديو وهو يشرح ملابسات القضية، وماجد الأبيض، وبشير الحذيفي و زيد الصارم، إضافة إلى الموشكي مدير البحث بالمنطقة الخامسة.

وبحسب مصادر أن الضباط المختطفين هم من ألقوا القبض علي السباعي وأفراد عصابته في نفس يوم الجريمة ، وحققوا معهم وحرزوا أفلاما ووثائق، وصورا، وعملات مزورة في موقع الجريمة.

وأعلنت ميليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء حالة طوارئ منذ ثلاثة أيام خوفاً من خروج تظاهرات جديدة للمطالبة بالعدالة من قَتلة عبدالله الأغبري العامل اليمني الذي تم تعذيبه من قِبل أرباب عمله حتى الموت.

وكشفت ” مصادر محلية ” إن اجتماعا عقدته القيادات الأمنية الحوثية عقب خروج المظاهرة الحاشدة المطالبة بالقصاص من قتلة الشاب الأغبري خصصته لمناقشة تداعيات هذه المظاهرة والآثار المترتبة عليها، مشيرة إلى ان معظم القيادات الامنية الحوثية أبدت مخاوفها من أن تكون هذه المظاهرات خصوصا في حال تكررت بداية لنزع الخوف من نفوس الناس في مناطق سيطرة المليشيات خصوصا العاصمة صنعاء وامكانية ان تتكرر هذه المظاهرات وتطرح مطالب اخرى على غرار المرتبات، وتوفير الخدمات، والافراج عن المعتقلين.

ميدانيا لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، بنيران أبطال الجيش، في جبهة نجد المجمعة، جنوب محافظة مأرب ، واستدرجت قوات الجيش مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، إلى أحد المواقع في أطراف جبهة المجمعة، وباغتتها بهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

إلى ذلك تواصل مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهداف تجمعات وتعزيزات المليشيا في الجبهة ذاتها وتكبدها خسائر في العدد والعدة، ونفذت قوات الجيش، كمينا محكما لمجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، في جبهة المخدرة، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا ، كما تمكنت من اسقاط طائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي في محافظة تعز، جنوب غرب البلاد، وأسقطت الطائرة المسيّرة الحوثية أثناء محاولاتها التحليق فوق مديرية صبر الموادم، وبعد فحص حطام الطائرة المسيّرة تبيّن أنها إيرانية الصنع.