الانتهاء من تنظيم وإصدار صك أرض جنوب مطار المدينة

الرياض : البلاد

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة ، انتهائها من تنظيم و إصدار صك شامل باسم عقارات الدولة على الأرض الواقعة على الطريق الدائري الثالث الشرقي في المدينة المنورة جنوب المطار, وذلك تنفيذاً للأمر الملكي الكريم، مؤكدة أنها ستعمل على التواصل مع المواطنين ممن يحملون صكوك شرعية للبدء في إجراءات تنظيم وثائق ملكياتهم خلال الربع الأخير من العام الجاري 2020م، عبر فرع الهيئة بالمدينة المنورة.

وثمن معالي محافظ الهيئة الأستاذ إحسان بافقيه، الدعم غير المحدود الذي تحظى به الهيئة من ولاة الأمر – حفظهم الله – ، معرباً عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، ولصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة على ما يوليانه من اهتمام في هذا الجانب.

وبين أن الهيئة تسعى إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية، ومنها تحديد إطار تنظيمي وشفاف لعقارات الدولة وإنفاذه، من خلال وضع اللوائح والأنظمة لحماية وتنظيم استخدام عقارات الدولة وإصدار وتحديث وأرشفة الصكوك، إضافة إلى تعزيز الاستخدام الأمثل لعقارات الدولة عبر تحسين المساحة وتسويق الفائض في عقارات الدولة.

وأوضح معاليه أن إجمالي مساحة مخطط جنوب مطار المدينة يبلغ 51.874.499 م2، وأن الهيئة قامت بتشكيل فريق عمل متخصص بالأنظمة القانونية والهندسية لدراسة المخطط وتنظيمه من جميع الجوانب، مما نتج عن هذا التنظيم العديد من المزايا منها ربط المخطط بالطرق الرئيسة المحيطة به، وكذلك تنظيم وربط الشوارع الداخلية لتضمن جودة الوصول إلى الأملاك الخاصة والعامة كافة ، مشيراً إلى أن إجمالي مساحة الملكيات الخاصة للمواطنين بلغت 13.025.285 م2 .