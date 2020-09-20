الأحوال المدنية بالمدينة المنورة تدشن مكتباً نسائياً في محافظة العلا

المدينة المنورة : البلاد

دشنت الأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة، مكتباً نسائياً في محافظة العلا، لتقديم خدمات السجل “المدني” للمواطنات، وقد تم إدراجه في نظام المواعيد الإلكترونية على منصة “أبشر” لاستقبال طلبات المستفيدات.

ويضم المكتب وحدات خدمات شاملة، إضافة إلى صالة انتظار متكاملة التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات، وتقوم بتشغيلها كوادر نسائية وطنية مؤهلة.

ويأتي ذلك ضمن خطة التوسع للوكالة في افتتاح مكاتب في جميع مناطق المملكة بهدف خدمة المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهيل الإجراءات على الجميع لإنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة، وبما يسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد.