اكتشاف 14 تابوتا مغلقا في مصر

القاهرة : متابعات

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن كشف أثري لـ14 تابوتا مغلقا بمنطقة سقارة القريبة من أهرامات الجيزة في غرب القاهرة.

وقال بيان الوزارة، الأحد: “استمرارا لأعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية بمنطقة آثار سقارة استطاعت البعثة منذ يومين الكشف عن بئر أخرى بها 14 تابوتا، ليصل عدد التوابيت المكتشفة إلى 27 تابوتا مغلقا”.

وأوضح البيان أن “جهود البعثة المصرية أسفرت الأسبوع الماضي عن الكشف عن بئر عميقة للدفن به أكثر من 13 تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عام”.

ووفقا للوزارة، لم يتم حتى الآن تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالي “فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها”.