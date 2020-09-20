إغلاق 107 منشآت مخالفة بالمدينة المنورة

نفذت أمانة المدينة المنورة منذ مطلع الأسبوع الماضي مجموعة من الجولات الرقابية بواقع 2149 جولة رقابية قامت بها الفرق الرقابية الميدانية على عدد من الأسواق المركزية والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية على المحلات التجارية والغذائية، والتأكد من إحكام الرقابة الصحية

كما قامت الأمانة بتطهير وتعقيم 35 موقعاً و 7929 آلية ومعدة وحاوية ضمن جولات الإصحاح البيئي التي بلغت 35 جولة بمشاركة مجموعة من كوادر النظافة والإصحاح البيئي البشرية، وتم رفع 10.541 طناً من النفايات المنزلية، وإزالة 30.363 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، وإتلاف 8593 كيلو من المواد ضمن جولات أعمال النظافة التي بلغت 395 جولة، إضافة إلى سحب 466 عينة من عينات الأغذية وفحصها عن طريق المختبر المركزي التي تحرص الأمانة على سحب عينات الأغذية من الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والتأكد من صلاحية المنتجات على الأرفف وتواريخ إنتاجها .