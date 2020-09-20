أمير المدينة المنورة يطلق حملة “الصلاة نور”

المدينة المنورة : البلاد

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، حملة ” الصلاة نور” التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مختلف مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ سلطان المطوع.

وأشاد سمو أمير منطقة المدينة المنورة بالحملة وما تهدف إليه، مشيراً إلى ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – من دعم لجهاز الهيئات للقيام بمهامها في تعزيز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتعظيم شأن الصلاة والدعوة إليها وبيان فضلها ومكانتها وأثرها في حياة المسلم.

وتتضمن حملة ” الصلاة نور” برامج توعوية وتوجيهية تعنى بالمحافظة على الصلاة ، وعظم شأنها في الدين وأثرها على الفرد والمجتمع، كما تشارك الجهات الحكومية والخاصة بتفعيل هذه الحملة والتي تستمر لمدة ستة أشهر من خلال نشر مواد توعوية الكترونياً في وسائل الاتصال المتنوعة.