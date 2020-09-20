أمير الشرقية ونائبه يهنئان نادي الترجي بوصافة “نخبة الطائرة”

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية نادي الترجي الرياضي بمحافظة القطيف بحصوله على وصافة بطولة النخبة لكرة الطائرة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النادي, مؤكداً أن هذا الإنجاز يتطلب عملاً مؤسسياً تكاملياً، والعمل على تنمية الألعاب المختلفة، والتركيز على تنمية الرياضيين في الألعاب الفردية، متمنياً لمنسوبي الترجي التوفيق.

كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة, النادي بحصوله على وصافة بطولة النخبة لكرة الطائرة، منوهاً بالنجاحات المتوالية التي تحققها أندية المنطقة الشرقية في مختلف المجالات، عادّاً هذه النجاحات حافزاً للأندية الأخرى للمنافسة في مختلف البطولات والألعاب، والعمل على تحقيق المنجزات بما يعود على رياضة المنطقة والمملكة بالتقدم، متمنياً لمنسوبي النادي التوفيق.