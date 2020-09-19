“ميمونة” تخطف أسرع توقيت زمني بسباق الهجن في حائل

خطفت “ميمونة” أسرع توقيت زمني والمركز الأول في أشواط الرموز بسباقات هجن حائل بزمن 7:29 دقيقة لمسافة 5 كم وهي للمالك صويحي نخيلان الشمري.
وكان اليوم الثالت لسباق حائل للهجن، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن ويقام على مدار 6 أيام من 17 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر، بواقع 20 رمزا و26 شوطاً مفتوحاً و66 شوطاً عاماً وشوطين للماراثون، قد شهد 24 شوطا على فترتين صباحية ومسائية.
وجاءت نتائج منافسات أشواط الرموز والمفتوح لليوم الثالث المخصص لسن الجذاع ضمن سباق حائل للهجن كالتالي:
الشوط الأول
الهلالية للمالك خالد عزيز القرشي
الشوط الثاني
مبلش للمالك فرح القحطاني
الشوط الثالث
ميمونه للمالك صويحي الشمري
الشوط الرابع
جلعود للمالك فهيد المري
الشوط الخامس
الظبي للمالك فالح القحطاني
الشوط السادس
صفيان للمالك أحمد السويدي
الشوط السابع
سرابة للمالك راشد المري
الشوط الثامن
مطالب للمالك عبدالهادي المري
الشوط التاسع
توافيق للمالك سفر الشريف
الشوط العاشر
جذاب محمد العامري
فيما جاءت نتائج منافسات الفترة الصباحية لليوم الثالث المخصص لسن الجذاع ضمن سباق حائل للهجن كالتالي: