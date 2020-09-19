“ميمونة” تخطف أسرع توقيت زمني بسباق الهجن في حائل

وكان اليوم الثالت لسباق حائل للهجن، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن ويقام على مدار 6 أيام من 17 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر، بواقع 20 رمزا و26 شوطاً مفتوحاً و66 شوطاً عاماً وشوطين للماراثون، قد شهد 24 شوطا على فترتين صباحية ومسائية.