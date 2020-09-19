سالم الدوسري وجيوفينكو ينضمان لقائمة المصابين بفيروس كورونا

جدة : البلاد

أعلن نادي الهلال، إصابة لاعبيه سالم الدوسري وسيباستيان جيوفينكو بفيروس كورونا المُستجد كوفيد_19.

وأشار الهلال، عبر بيان اليوم (السبت)، إلى أن الفحوصات أثبتت أيضاً إصابة أخصائي العلاج الطبيعي “نيري” بكورونا.

ويخضع الثلاثي للعزل الصحي، والبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي.

وأعلن لاعب الهلال، سالم الدوسري، في وقت سابق إصابته بفيروس كورونا المُستجد كوفيد_19، بنشره صورة تعبيرية لفيروس كورونا، على حسابه بتطبيق سناب شات، مدوّناً: “الحمدلله على قضاء الله وقدره”.

وبهذا يلتحق اللاعبان لقائمة المصابين بالفيروس والتي تضمنت كل من سلمان الفرج، ومحمد البريك، ومحمد الواكد وصالح الشهري وحمد العبدان، بالإضافة للمدير الإداري بفريق الهلال سعود كريري، بجانب اللاعب نواف العابد، و”عبدالله الجدعاني، نواف الغامدي وعبدالله الحافظ، وياسر الشهراني.