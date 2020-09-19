تعرف على أحدث إصدارات النظارات الذكية من فيس بوك

كشفت شركة فيس بوك أن أول زوج من النظارات الذكية التابع لها سيصدر خلال العام المقبل، حيث تعمل على تطويره بالتعاون مع شركة نظارات عالمية، حيث تزامن هذا الإعلان مع كشف الرئيس التنفيذى مارك زوكربيرج عن رؤيته لمستقبل الواقع المعزز (AR)، وجلب صور ثلاثية الأبعاد من الأصدقاء إلى منزلك.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية فإنه فى حين أن هذا الحلم قد يبدو جذابًا بشكل خاص وسط القيود الحالية المتعلقة بفيروس كورونا، إلا أن مثل هذا المستقبل قد لا يزال بعيد المنال.

ولن تحتوى أجهزة النظارات الذكية على شاشة عرض متكاملة، لكنها قد تتميز بسعة تسجيل أو مساعد يتم تنشيطه صوتيًا، وأكد فيس بوك أن المنتج سيعمل من خلال الاقتران بهاتف.

كما أشارت الشركة أيضًا إلى أنها تطور ميزات صوتية للواقع المعزز، والتي ستجعل الأصوات الصادرة من مكبرات الصوت أكثر واقعية، ويعمل باحثوها على تطوير التكنولوجيا لتسهيل القوى الخارقة الإدراكية التي تعمل تلقائيًا على ضبط ضوضاء الخلفية.

فيما تم الإعلان عن نافذة إطلاق النظارات الذكية من جانب زوكربيرج خلال كلمته الرئيسية في مؤتمر Facebook Connect الافتراضي، وقال أندرو بوسورث، نائب رئيس Facebook Reality Labs في بيان، “نحن متحمسون لاستكشاف الأجهزة التي يمكن أن توفر للأشخاص طرقًا أفضل للتواصل مع الأشخاص الأقرب إليهم”، مضيفا “أن الأجهزة القابلة للارتداء لديها القدرة على القيام بذلك”.

لكن ليس من الواضح فى الوقت الحالى بالضبط ما هى الميزات التى ستلعب بها النظارات الذكية الأولى للشركة، لكن على الرغم من أن النظارات لن تولد تراكبًا للواقع المعزز، فقد قال فيس بوك، أن المنتج جزء من غزوته الأكبر فى عالم الواقع المعزز AR.